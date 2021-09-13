Сундуки с золотом и долларами: талибы* показали сокровища бывшего вице-президента Афганистана

Перебравшийся в Панджшер высокопоставленный чиновник не смог забрать с собой все добро

Пачки долларов США и золотые слитки изъяли силы безопасности Афганистана в доме бывшего вице-президента республики Амруллы Салеха. Об этом сообщил представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация).

По подсчетам талибов, Салех бросил в доме 6,5 миллионов долларов в купюрах и много золота.

"Это небольшая часть того, что руководство бывшего режима украло у бедных афганцев",

– отмечается в подписи под выложенными в "Твиттере" видеокадрами обыска.

Security forces found 6.5 million US dollars and gold bricks in the house of former regime VP Amrullah Saleh. This is not even a fraction of what the former regime leadership stole from the poor Afghans. pic.twitter.com/PCue8nkd9q — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 13, 2021

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани вывез из страны оргомные сокровища. После его бегства первый заместитель президента Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы республики и призвал к сопротивлению талибам. По некоторым данным, он перебрался в Панджшерское ущелье, где обосновались противники "Талибана".

На днях стало известно, что в боях за провинцию погиб брат Салеха Роулла, а сам вице-президент успел бежать. Однако позже Амрулла Салех сообщил, что не покидал Панджшер, передает РИА "Новости".

В России не спешат налаживать дипломатические связи с новыми афганскими властями, ходя и поддерживают с ними контакт. По словам президента РФ Владимира Путина, в происходящем сейчас в Афганистане виноваты США с их непродуманной политикой.

