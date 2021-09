Сундуки с золотом и долларами: талибы* показали сокровища бывшего вице-президента Афганистана

Пачки долларов США и золотые слитки изъяли силы безопасности Афганистана в доме бывшего вице-президента республики Амруллы Салеха. Об этом сообщил представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация).

По подсчетам талибов, Салех бросил в доме 6,5 миллионов долларов в купюрах и много золота.

"Это небольшая часть того, что руководство бывшего режима украло у бедных афганцев",

– отмечается в подписи под выложенными в "Твиттере" видеокадрами обыска.

Security forces found 6.5 million US dollars and gold bricks in the house of former regime VP Amrullah Saleh. This is not even a fraction of what the former regime leadership stole from the poor Afghans. pic.twitter.com/PCue8nkd9q