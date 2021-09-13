Каждый шестой участник онлайн-голосования может победить в акции "Миллион призов"

Каждый шестой участник онлайн-голосования может победить в акции "Миллион призов"
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
13 сентября – последний день для регистрации в ДЭГ

Москвичи, которые проголосуют на выборах 17-19 сентября через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), автоматически станут участниками розыгрыша ценных подарков и призовых баллов акции программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе. Победит каждый шестой участник.

Среди участников онлайн-выборов разыграют 100 легковых автомобилей, 21 однокомнатную квартиру в столице и 250 тысяч сертификатов номиналом от 10 до 100 тысяч баллов, эквивалентных рублю. Таким образом, если полтора миллиона избирателей в Москве проголосуют онлайн, то победителем акции "Миллион призов" станет примерно каждый шестой участник ДЭГ, пишет "АиФ"

Как будет проходить розыгрыш, как получить и потратить баллы, "Утро" рассказывало ранее.

Выборы в России пройдут 17-19 сентября. По данным на 11 сентября, москвичи подали около 1,8 млн заявок на онлайн-голосование, сообщает mos.ru. Регистрация заявок на ДЭГ завершится в 23:59 13 сентября.

Источник: АиФ
Николай ВИКТОРОВ
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