20 идей по развитию России: как поднять в стране сельское хозяйство

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает сделать аграрный сектор драйвером роста экономики

На территорию России приходится половина всех черноземов планеты, крупнейшие запасы пресной воды, удобные для возделывания равнины и низменности, однако эффективность аграрного сектора остается на невысоком уровне. Между тем при грамотном подходе именно сельское хозяйство может стать одним из основных источников роста экономики страны. В этом убежден предприниматель Дмитрий Давыдов.

"Развитое сельское хозяйство поможет удовлетворить внутренний спрос, обеспечив продовольственную безопасность, а также занять существенную долю на рынках соседних стран и стран дальнего зарубежья, сделав продукты сельского хозяйства альтернативой основных поступлений в бюджет от экспорта нефти, газа и минеральных ресурсов",

– указывает Дмитрий Давыдов. Предприниматель провел большую аналитическую работу, изучив опыт разных стран, результатом которой стали "20 идей развития России". Одна из них посвящена реформированию сельскохозяйственного сектора.

Давыдов сразу отвергает методы, принятые в Израиле и США. Там поднять сельское хозяйство смогли за счет государственной финансовой поддержки. Но для России этот путь не является лучшим, поскольку может подтолкнуть чиновников на скользкую дорожку нецелевого использования средств. Гораздо лучше сработает система стимулирующих льгот для аграриев.

В частности, предлагается на 20 лет освободить производителей сельхозпродукции от налога на прибыль, от отчислений из фонда оплаты труда, от НДС, от экспортных пошлин, а также от единого сельскохозяйственного налога сельскохозяйственных товаропроизводителей. Но предоставлять эти льготы, естественно, не всем, кто объявит себя аграрием, а при соблюдении определенных условий.

В первую очередь, таким образом предлагается стимулировать разведение в РФ редких видов животных, к примеру организовывать страусиные фермы, или выращивание редких плодо-овощных культур. Взять те же тропические фрукты. Сейчас их завозят из-за рубежа, хотя климатические условия для их выращивания есть и в России. Привлекательные налоговые льготы для предпринимателей, занимающихся данным бизнесом, приведут к массовому выращиванию всех видов фруктов и овощей, даже самых экзотических. Это не только обеспечит россиян собственной продукцией, но и позволит выйти на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

В целом аграриев нужно ориентировать на расширение экспорта и одновременно – полное импортозамещение. Для этого льготы предлагается предоставлять компаниям, вовлеченным в производственный цикл животноводства: производство и продажу кормов, ветеринарных препаратов, техники для животноводства, перевозку животноводческой продукциии т.п. Такой полный производственный цикл сделает продукцию животноводства более конкурентоспособной и, соответственно, этот вид деятельности станет более привлекательным для предпринимателей. То же самое с растениеводством.

Дополнительными мерами станут льготы для компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, которые будут использовать отечественное сырье, производство которого стимулируется в РФ. Например, налоговые послабления получат компании, которые станут делать повидло из выращенных в РФ бананов и т.д.

Благодаря этим стимулам предпринимателям станет интересно заниматься сельскохозяйственным бизнесом в России, убежден Давыдов. Это даст толчок для развития села, ведь там будут возникать все новые рабочие места, расширяться инфраструктура, строиться дороги. Для остальных россиян – тоже сплошные плюсы, ведь отечественная сельхозпродукция будет дешевле, качественнее, ее будет много.

Это повысит экономические и социальные показатели в стране, что и является целью Дмитрия Давыдова. Он подчеркивает, что не ищет славы и личной финансовой выгоды, а хочет принести реальную пользу стране. Свои наработки он готов безвозмездно передать государству. Кстати, в 2016 г. он уже пытался выйти на контакт с профильными ведомствами и даже администрацией президента. Но все, чего добился от чиновников, – слов благодарности за активную общественную позицию.

Между тем представленные "20 идей" не утратили актуальности. Напротив, в период коронавирусного кризиса они особенно актуальны, поскольку предлагают реальные способы скорейшего восстановления экономики. Нужно лишь заинтересовать работой частный бизнес – и все получится.

Важно, что данные инициативы не требуют финансовых вложений со стороны государства, но не имеют шанса на реализацию без его активной законодательной поддержки.