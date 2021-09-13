Ввоз в Россию праворульных машин без ГЛОНАСС разрешен до конца 2022 года

Решение принято в ответ на просьбу жителей Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на один год послабления, касающиеся праворульных автомобилей. В соответствии с подписанными им поправками к постановлению правительства РФ, оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" жителям Дальнего Востока разрешено до 3 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Важно, что решение распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные гражданами для личных нужд.

"Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства",

– уточнили в правительстве.

В июле 2021 г. премьер Мишустин посетил несколько районов в Сибири и на Дальнем Востоке. Во время визита врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев передал главе правительства обеспокоенность жителей, что требование обязательной установки ГЛОНАСС, которое должно было вступить в силу в декабре 2021 г., приведет к росту цен на автомобили в регионе.

Напомним, что после визита Мишустина на Курилы вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил о планах освоить эти территории за пять лет. При этом само посещение главой правительства РФ Курильских островов вызвало негодование Японии.