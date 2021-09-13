После Ногинской трагедии в Московском регионе усилят контроль за утечками газа

Губернатор области озвучил план действий

Андрей Воробьев призвал взять на дополнительный контроль ситуацию с утечками газа в многоквартирных домах. Правительство области уже подготовило меры, которые позволят боротся с авариями. 

Как передает телеканал "360", в первую очередь губернатор Московской области предложил навести порядок с сервисными компаниям. Он отметил, что сейчас свои услуги предлагает большой спектр организаций, однако не все работают ответственно. Во вторую, отметил Воробьев, необходимо на законодательном уровне проработать установку датчиков утечек газа. 

Всего существует два типа подобных систем: сигнальный и функциональный, который автоматически перекрывает газ при ннеисправностях. 

С таким предложением выступил губернатор после трагедии в подмосковном Ногинске, где в результате взрыва газа погибли семь человек. 

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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