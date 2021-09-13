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Достаточно часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда после стирки белья качество вещей ухудшается. Деян Димитров, являющийся основателем международной сети прачечных Laundryheap, объяснил, из-за чего это происходит.
Эксперт назвал 4 распространенные причины, из-за которых внешний вид одежды перестает быть привлекательным.
Многие уверены, что отбеливатель способен вернуть белоснежность вещам. При этом он якобы не наносит вред их качеству. Однако перед вами одно из самых главных заблуждений. При частом использовании бытовой химии ткань сильно изнашивается.
Исключением считается только нижнее белье. Остальную одежду нельзя стирать слишком часто. В противном случае в волокнах ткани будет накапливаться порошок. Из-за этого появится неприятный запах химии. Кроме того, вещи будут быстрее рваться.
В холодное время года многие после стирки вещей помещают их на батарею. Димитров посоветовал отказаться от данной практики. Дело в том, что на ткани может образоваться плесень, передает The Sun.
Стирка при высокой температуре спровоцирует постепенное ухудшение качества белья. Вы ничего не потеряете, если будете пользоваться режимом в 30˚C.
Ранее специалист в области домашнего хозяйства из Ирландии Лаура Барра рассказала, почему полотенца становятся жесткими после стирки.
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