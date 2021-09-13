Президент рассказал о проблемах с заболеваемостью в его окружении

Владимир Путин сообщил, что может в ближайшее время снова уйти на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в его окружении. Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас проблемы возникают там с этим ковидом. Нужно разобраться, что там реально происходит. <...> Мне самому скоро придется на карантин уйти, у нас очень много людей болеет", – заявил он во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин сказал это образно, никаких изменений в его графике из-за ситуации с ковидом пока нет.

Напомним, перед встречей с президентом всех российских спортсменов обязали соблюсти семидневный карантин. Всех призеров Олимпийских Игр в Токио держали в одном отеле из запрещали выходить из номера.