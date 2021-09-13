Путин заявил о вероятном уходе на карантин из-за коронавируса

Путин заявил о вероятном уходе на карантин из-за коронавируса
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент рассказал о проблемах с заболеваемостью в его окружении

Владимир Путин сообщил, что может в ближайшее время снова уйти на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в его окружении. Об этом пишет РИА "Новости". 

"У нас проблемы возникают там с этим ковидом. Нужно разобраться, что там реально происходит. <...> Мне самому скоро придется на карантин уйти, у нас очень много людей болеет", – заявил он во время общения с паралимпийцами в Кремле. 

Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин сказал это образно, никаких изменений в его графике из-за ситуации с ковидом пока нет.

Напомним, перед встречей с президентом всех российских спортсменов обязали соблюсти семидневный карантин. Всех призеров Олимпийских Игр в Токио держали в одном отеле из запрещали выходить из номера. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
М
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Шаман
Да никто тебя и не держит, можешь уходить, хоть на пенсию, хоть к черту на рога, хоть в червивый рай. И лучше это сделать до того, как тебе начнут активно помогать острорежущими предметами. Пескова с собой возьми, сгоняйте на водопад..
тебя плять не спросили.кастрюля,пистуй в израиль и там умничай
Шаман
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Да никто тебя и не держит, можешь уходить, хоть на пенсию, хоть к черту на рога, хоть в червивый рай. И лучше это сделать до того, как тебе начнут активно помогать острорежущими предметами. Пескова с собой возьми, сгоняйте на водопад..
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