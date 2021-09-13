Прививку от коронавируса сделали 5 миллионов москвичей

Прививку от коронавируса сделали 5 миллионов москвичей
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Менее активно идут на вакцинацию пенсионеры

В Москве привились 5 миллионов человек. Они получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным Раковой, пункты вакцинации посетили 50% трудоспособных горожан. А вот пенсионеры – довольно редкие посетители прививочных пунктов и вызывают беспокойство властей отношением к собственному здоровью:

"Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало",

– приводит слова вице-мера сайт "Говорит Москва".

Летом благодаря мерам, вводимым правительством Москвы, в городе удалось остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом. О том, какими критериями приходилось руководствоваться, объявляя и отменяя ограничения, рассказал мэр Сергей Собянин.

Сейчас медики опасаются новой волны коронавируса.

В Москве можно записаться на бесплатную вакцинацию в городскую поликлинику или сделать процедуру без предварительной записи в павильонах "Здоровая Москва", крупных торговых центрах, флагманских МФЦ, а также в Гостином дворе и Лужниках.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 2 022 человек в Москве, это почти на четверть больше, чем днем ранее. 

Источник: "Говорит Москва"
Николай ВИКТОРОВ
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