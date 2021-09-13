Прививку от коронавируса сделали 5 миллионов москвичей

Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
В Москве привились 5 миллионов человек. Они получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По данным Раковой, пункты вакцинации посетили 50% трудоспособных горожан. А вот пенсионеры – довольно редкие посетители прививочных пунктов и вызывают беспокойство властей отношением к собственному здоровью:
"Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало",
– приводит слова вице-мера сайт "Говорит Москва".
Летом благодаря мерам, вводимым правительством Москвы, в городе удалось остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом. О том, какими критериями приходилось руководствоваться, объявляя и отменяя ограничения, рассказал мэр Сергей Собянин.
Сейчас медики опасаются новой волны коронавируса.
В Москве можно записаться на бесплатную вакцинацию в городскую поликлинику или сделать процедуру без предварительной записи в павильонах "Здоровая Москва", крупных торговых центрах, флагманских МФЦ, а также в Гостином дворе и Лужниках.
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 2 022 человек в Москве, это почти на четверть больше, чем днем ранее.
В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник
В Крыму назвали опаснейшим прецедентом произошедшее с гражданином РФ в Праге