Глава Незалежной поражает общественность своими способностями

Украинский лидер Владимир Зеленский давно славится своими недюжинными "талантами". На этот раз бывший комик, а ныне главнокомандующий Незалежной разработал новый язык. На непонятной смеси из украинского и английского он дал интервью журналистам из США.



Пообщаться с президентом незалежных решили корреспонденты американского телеканала CNN. Журналистам захотелось обсудить с Зеленским итоги его саммита с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Обсуждая тему конфликта на территории афганского государства, а также события, разворачивающиеся в Донбассе, Зеленский говорил на украинской мове. Когда был поднят вопрос вступления Незалежной в Североатлантический альянс, президент внезапно перешел на английский.

При этом начал он все же с украинского. В итоге свою мысль Зеленский выразил на украино-английском языке.

"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO? " (Я спросил прямой вопрос. Я сказал Байдену: что насчет НАТО?)" – сказал глава незалежных.



After the US exit from Afghanistan, can allies still count on American support in the face of threats?



Pt. 1 of my exclusive interview w/ Ukrainian Pres. @ZelenskyyUa, from today's GPS: pic.twitter.com/xpTChErptm — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) September 12, 2021

Также главнокомандующий Незалежной обратил особое внимание, что во время беседы с американским коллегой они очень подробно обсудили вопрос украинского членства в блоке. На эту тему ушло целых 20 минут. Со слов Зеленского выходит, что Байден поддержал стремление Украины в натовскую коалицию, однако подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься коллегиально.

Тем временем, украинцы продолжают пугать мировое пространство "коварными" планами нашей страны по присоединению Незалежной. На уже набившую оскомину тему высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.