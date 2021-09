Украинский лидер Владимир Зеленский давно славится своими недюжинными "талантами". На этот раз бывший комик, а ныне главнокомандующий Незалежной разработал новый язык. На непонятной смеси из украинского и английского он дал интервью журналистам из США.



Пообщаться с президентом незалежных решили корреспонденты американского телеканала CNN. Журналистам захотелось обсудить с Зеленским итоги его саммита с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Обсуждая тему конфликта на территории афганского государства, а также события, разворачивающиеся в Донбассе, Зеленский говорил на украинской мове. Когда был поднят вопрос вступления Незалежной в Североатлантический альянс, президент внезапно перешел на английский.

При этом начал он все же с украинского. В итоге свою мысль Зеленский выразил на украино-английском языке.

"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO? " (Я спросил прямой вопрос. Я сказал Байдену: что насчет НАТО?)" – сказал глава незалежных.



After the US exit from Afghanistan, can allies still count on American support in the face of threats?



