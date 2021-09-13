"Ты чего?": паралимпиец застал Путина врасплох необычной просьбой

"Ты чего?": паралимпиец застал Путина врасплох необычной просьбой
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент был вынужден отказать спортсмену

Сегодня, 13 сентября, провел встречу с российскими спортсменами, которые завоевали медали на Паралимпийских играх в Токио. Мероприятие прошло в  Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Один из атлетов, Андрей Николаев, обратился в президенту с необычной просьбой. 

Пловец, завоевавший на Играх серебро, попросил Владимира Владимировича расписаться в его паспорте. Спортсмен в шутку заметил, что если президент поставит автограф в его документе, тогда во всей стране будет два таких паспорта – у главы РФ и у него. 

Однако Путин призеру Паралимпиады отказал. 

"В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его!" 

– опешил президент России. 

Позже, беседуя с LIFE, Николаев признался, что просьба была шуточной. Пловец не слишком расстроился, получив отказ. 

"Это ж все-таки президент бы расписался. Как-никак память будет долгая",

– заключил чемпион. 

Он также добавил, что постарался бы сохранить документ, если бы в нем стоял автограф Путина, подчеркнув, что все равно продолжал бы пользоваться паспортом некоторое время после того, как истек бы его срок. 

Накануне состоялась встреча российского президента с призерами Олимпийских игр. В ходе торжественного мероприятия Винер-Усманова объяснилась за фразу "мокрые курицы" в адрес Авериных. Путин, к слову, тоже высказался о справедливости судейства в Токио. По мнению главы РФ, оценки художественным гимнасткам были выставлены необъективно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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