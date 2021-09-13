Президент был вынужден отказать спортсмену

Сегодня, 13 сентября, провел встречу с российскими спортсменами, которые завоевали медали на Паралимпийских играх в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Один из атлетов, Андрей Николаев, обратился в президенту с необычной просьбой.

Пловец, завоевавший на Играх серебро, попросил Владимира Владимировича расписаться в его паспорте. Спортсмен в шутку заметил, что если президент поставит автограф в его документе, тогда во всей стране будет два таких паспорта – у главы РФ и у него.

Однако Путин призеру Паралимпиады отказал.

"В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его!"

– опешил президент России.

Позже, беседуя с LIFE, Николаев признался, что просьба была шуточной. Пловец не слишком расстроился, получив отказ.

"Это ж все-таки президент бы расписался. Как-никак память будет долгая",

– заключил чемпион.

Он также добавил, что постарался бы сохранить документ, если бы в нем стоял автограф Путина, подчеркнув, что все равно продолжал бы пользоваться паспортом некоторое время после того, как истек бы его срок.

Накануне состоялась встреча российского президента с призерами Олимпийских игр. В ходе торжественного мероприятия Винер-Усманова объяснилась за фразу "мокрые курицы" в адрес Авериных. Путин, к слову, тоже высказался о справедливости судейства в Токио. По мнению главы РФ, оценки художественным гимнасткам были выставлены необъективно.