Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

В скором времени тепло будет во всех домах столицы

Сергей Собянин объявил о старте отопительного сезона в Москве. 

В ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" мэр столицы заявил, что уже сегодня, 13 сентября, планируется начать подавать тепло в жилой сектор. До конца рабочей недели отопление будет во всех домах москвичей. 

Собянин также отметил, что все предприятия ЖКХ готовы к началу сезона. 

"Будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", 

– заключил мэр Москвы. 


Источник: Информационный центр Правительства Москвы ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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