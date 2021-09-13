В скором времени тепло будет во всех домах столицы

Сергей Собянин объявил о старте отопительного сезона в Москве.

В ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" мэр столицы заявил, что уже сегодня, 13 сентября, планируется начать подавать тепло в жилой сектор. До конца рабочей недели отопление будет во всех домах москвичей.

Собянин также отметил, что все предприятия ЖКХ готовы к началу сезона.

"Будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом",

– заключил мэр Москвы.



