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Сергей Собянин объявил о старте отопительного сезона в Москве.
В ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" мэр столицы заявил, что уже сегодня, 13 сентября, планируется начать подавать тепло в жилой сектор. До конца рабочей недели отопление будет во всех домах москвичей.
Собянин также отметил, что все предприятия ЖКХ готовы к началу сезона.
"Будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом",
– заключил мэр Москвы.
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