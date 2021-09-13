В смертельном арбузе из "Магнита" нашли вещества для дезинсекции

В доме на Совхозной улице опасных химикатов не обнаружено

В арбузах, купленных семьей из квартиры на Совхозной улице в московском магазине "Магнит", обнаружены следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Кроме того, пробы воздуха и воды в доме на Совхозной улице не выявили опасных веществ, риски для жителей дома отсутствуют, отметили в ведомстве.

Напомним, 10 сентября в Москве были госпитализированы три человека после того, как попробовали купленный в "Магните" арбуз. В результате отравления в больнице скончались 15-летняя Полина и ее 61-летняя бабушка Валентина. 38-летняя Елена, мать девочки, сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость309069
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А правда,чем тогда отравились те соседи,которые не пробовали арбуз? Радиационный фон там хоть проверяли?
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