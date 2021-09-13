В доме на Совхозной улице опасных химикатов не обнаружено

В арбузах, купленных семьей из квартиры на Совхозной улице в московском магазине "Магнит", обнаружены следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.



Кроме того, пробы воздуха и воды в доме на Совхозной улице не выявили опасных веществ, риски для жителей дома отсутствуют, отметили в ведомстве.

Напомним, 10 сентября в Москве были госпитализированы три человека после того, как попробовали купленный в "Магните" арбуз. В результате отравления в больнице скончались 15-летняя Полина и ее 61-летняя бабушка Валентина. 38-летняя Елена, мать девочки, сейчас находится в состоянии средней тяжести.

