Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Уже долгие годы эксперты разбираются в обстоятельствах авиакатастрофы малайзийского "Боинга". Измученные бесконечными слушаниями родные жертв несчастья начинают совершать странные поступки. Так, голландец Эверт ван Зайтвелд, у которого во время рокового рейса разбились двое детей, объявил, что в случившемся замешена магия цифр.



Убитый горем мужчина обратил внимание на многократное повторение в деталях трагедии мистической цифры "7". Своими мыслями голландец поделился во время очередных разбирательств по поводу авиакатастрофы, случившейся на территории украинского государства в 2014-м году.

В первую очередь, он обратил внимание на то, что, по его данным, цифра "7" имеет особое значение.

"Эта цифра символизирует завершенность", – передает слова фигуранта нашумевшего дела РИА "Новости".

Мужчина отметил, что цифра "7" есть в названии рейса – MH17. Более того, в дате трагического события она повторяется дважды – 17.07.2014. Также известно, что к моменту трагедии данный рейс выполняли в течение 17 лет. В страшной авиакатастрофе погибли жители 17 стран. Название типа лайнера содержит целых три семерки – "Боинг 777".

Дальше голландец пустился в пространственные размышления на тему того, что из-за этой аварии был изменен ход событий на юго-востоке Украины. Мужчина уверен, что некий коварный злодей специально выбрал этот рейс, чтобы повлиять на обстановку на международной арене.

Стоит отметить, что в последнее время фигуранты дела совершают достаточно неординарные поступки. Недавно на судебное заседание принесли урну с прахом погибшего в катастрофе.