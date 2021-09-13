"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел

"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел
Фото: Alexander Ermochenko / Xinhua / www.globallookpress.com
Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Уже долгие годы эксперты разбираются в обстоятельствах авиакатастрофы малайзийского "Боинга". Измученные бесконечными слушаниями родные жертв несчастья начинают совершать странные поступки. Так, голландец Эверт ван Зайтвелд, у которого во время рокового рейса разбились двое детей, объявил, что в случившемся замешена магия цифр.

Убитый горем мужчина обратил внимание на многократное повторение в деталях трагедии мистической цифры "7". Своими мыслями голландец поделился во время очередных разбирательств по поводу авиакатастрофы, случившейся на территории украинского государства в 2014-м году.

В первую очередь, он обратил внимание на то, что, по его данным, цифра "7" имеет особое значение.

"Эта цифра символизирует завершенность", – передает слова фигуранта нашумевшего дела РИА "Новости".

Мужчина отметил, что цифра "7" есть в названии рейса – MH17. Более того, в дате трагического события она повторяется дважды – 17.07.2014. Также известно, что к моменту трагедии данный рейс выполняли в течение 17 лет. В страшной авиакатастрофе погибли жители 17 стран. Название типа лайнера содержит целых три семерки – "Боинг 777".

Дальше голландец пустился в пространственные размышления на тему того, что из-за этой аварии был изменен ход событий на юго-востоке Украины. Мужчина уверен, что некий коварный злодей специально выбрал этот рейс, чтобы повлиять на обстановку на международной арене.

Стоит отметить, что в последнее время фигуранты дела совершают достаточно неординарные поступки. Недавно на судебное заседание принесли урну с прахом погибшего в катастрофе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость309069
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Тогда можно и про 8-дневную войну 08.08.08.вспомнить и про небоскребы-близнецы,да и другие,там тоже "магии" цифр...
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