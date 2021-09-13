Пожилой политик даже не заметил подвоха

Уже достаточно продолжительное время все мировое пространство наблюдает за президентством нового главнокомандующего США Джо Байдена. Стоит отметить, что бесконечные конфузы главы страны сослужили ему злую службу. Теперь даже дети считают уместным подшучивать над лидером нации.



Так, юные жители Соединенных Штатов Америки пришли на фотографирование со своим президентом в весьма необычных нарядах. Дети облачились в футболки и бейсболки, посвященные предшественнику Байдена бывшему президенту США Дональду Трампу.

На одном мальчике была красная футболка с лицом Трампа и его обещанием "I’ll be back" ("Я вернусь"). Другая юная поклонница бывшего главнокомандующего надела бейсболку с его знаменитым высказыванием "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой").

Довольный Байден в окружении малолетних фанатов Дональда Трампа выглядел весьма необычно. Впрочем, сам 78-летний государственный деятель, судя по всему, и вовсе не заметил подвоха. Лидер американцев широко улыбался в камеру и явно не чувствовал никакого смущения. Забавную фотографию публикуют авторы телеграм-канала газеты "Известия".

К слову, недавно стало известно, как реагируют на выкрутасы пожилого политика его ближайшие сподвижники. Оказалось, что сотрудники Белого дома так стыдятся из-за конфузов своего начальника, что выключают телевизор во время его выступлений.