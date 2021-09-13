Задержан проводивший в "Магните" дезинсекцию подозреваемый - видео

Следственный комитет России выявил факт нарушения правил проведения борьбы с насекомыми в продуктовом магазине

В Москве задержан дезинфектор, который обрабатывал зал продуктового магазина "Магнит" на Совхозной улице, в результате чего на арбузы могло попасть смертельное химвещество. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГСУ СК.

По данным Следственного комитета России, задержанный сотрудника компании по обеззараживанию помещений проходит по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек.

По версии ведомства, были нарушены правила при борьбе с насекомыми в магазине. Сам сотрудник попал в поле зрения видеокамер, установленных в "Магните".


Ранее в понедельник Роспотребнадзор уведомил, что в арбузах, купленных семьей из квартиры на Совхозной улице в магазине вышеназванной сети, найдены следы вещества для дезинсекции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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