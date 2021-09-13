Граждане, фигурировавшие в материалах американского телеканала, не имеют отношения к официальному расследованию

Группа граждан России, задержанная в Минске в 2020 г. белорусскими силовиками, о которых недавно выпустил репортаж телеканал CNN, не имеет отношения к расследованию прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014-го. Об этом в понедельник, 13 сентября заявила прокурор Манон Риддербекс.

"Мы хотим подчеркнуть, что эта информация не была предоставлена ни прокуратурой Нидерландов, ни полицией страны, ни Совместной следственной группой. Поэтому мы не можем сказать, насколько точна информация, переданная в СМИ... То, что мы можем сказать: наше расследование не имеет отношение к людям, названным в СМИ", – сообщила прокурор на на сегодняшних слушаниях в Гааге.

Напомним, на прошлой неделе американские журналисты обнародовали материал-ресследование, в котором утверждается, что Вашингтон деньгами и специалистами поддерживал операцию украинских спецслужб по заманиванию на территорию Незалежной через Белоруссию 33 россиян. Этих людей киевский режим подозревает в причастности к боевым действиям в Донбассе и почему-то называет бойцами ЧВК "Вагнер".

По данным авторов CNN, среди задержанных в Минске граждан РФ были двое, которые якобы находились в районе запуска предполагаемой ракеты "Бук" по MH17.

Репортаж-бомба вызвал бурную реакцию на Украине. Так, известный блогер и журналист Анатолий Шарий считает, что он стал сигналом лично президенту соборной Владимиру Зеленскому из Белого дома с напоминанием об его обязательствах перед Вашингтоном. А вот в руководстве страны заявляют, что не было никакой спецоперации, а были проведены "специальные мероприятия" ГУР и СБУ.

В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о гибели рейса MH17. На этой неделе в гаагском суде продолжатся выступления родственников погибших малайзийского самолета.

