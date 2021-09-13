Чаще всего закрутки начинают портиться из-за ошибок в процессе приготовления

Соленые огурцы – одна из самых популярных заготовок. Однако порой бывает так, что банки с овощами начинают портиться спустя определенное время. Но переживать не стоит, ведь закуску можно спасти.

Почему мутнеют банки с огурцами

Обычно причина кроется в ошибках, допущенных при готовке. Например, вы недостаточно хорошо промыли овощи или плохо простерилизовали банки. Еще одна причина – некачественные крышки, которые пропускают воздух и помогают бактериям размножаться.

К слову, некоторые хозяйки не знают, что для консервации подходит только обычная соль, которая не содержит никаких добавок.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОМУТНЕВШИМИ ОГУРЦАМИ

Не спешите выкидывать банки с помутневшими овощами. Ситуацию еще можно спасти.

Например, в некоторых случаях в помутнении нет ничего страшного. Для этого нужно понаблюдать за закрутками пару дней и подождать, пока осадок опустится на дно, а сам рассол станет прозрачным.

Если этого не произошло, тогда можно открыть банку, промыть огурцы кипятком и засолить их повторно, добавив чуть больше уксуса.

Или же можно прокипятить рассол, залить им овощи, потом повторить эту процедуру еще раз. После можно снова закатывать огурцы.

Можно ли есть помутневшие огурцы?

В этом случае важно обратить внимание на две важные детали. Во-первых, если способы, описанные выше, оказались эффективными. И помутнение случилось спустя несколько дней после того, как была приготовлена заготовка.

Во-вторых, необходимо удостовериться, что крышка не вздулась. В таком случае огурцы есть можно.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как правильно хранить соленые огурцы в квартире.