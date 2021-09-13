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Соленые огурцы – одна из самых популярных заготовок. Однако порой бывает так, что банки с овощами начинают портиться спустя определенное время. Но переживать не стоит, ведь закуску можно спасти.
Обычно причина кроется в ошибках, допущенных при готовке. Например, вы недостаточно хорошо промыли овощи или плохо простерилизовали банки. Еще одна причина – некачественные крышки, которые пропускают воздух и помогают бактериям размножаться.
К слову, некоторые хозяйки не знают, что для консервации подходит только обычная соль, которая не содержит никаких добавок.
Не спешите выкидывать банки с помутневшими овощами. Ситуацию еще можно спасти.
Например, в некоторых случаях в помутнении нет ничего страшного. Для этого нужно понаблюдать за закрутками пару дней и подождать, пока осадок опустится на дно, а сам рассол станет прозрачным.
Если этого не произошло, тогда можно открыть банку, промыть огурцы кипятком и засолить их повторно, добавив чуть больше уксуса.
Или же можно прокипятить рассол, залить им овощи, потом повторить эту процедуру еще раз. После можно снова закатывать огурцы.
В этом случае важно обратить внимание на две важные детали. Во-первых, если способы, описанные выше, оказались эффективными. И помутнение случилось спустя несколько дней после того, как была приготовлена заготовка.
Во-вторых, необходимо удостовериться, что крышка не вздулась. В таком случае огурцы есть можно.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как правильно хранить соленые огурцы в квартире.
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