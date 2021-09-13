Обычный гаджет заметно облегчил поиски

Самолет L-410, который накануне совершил жесткую посадку под Иркутском, нашли с помощью обычной аудиоколонки.

Судно рухнуло в тайге, поэтому найти его местонахождение было затруднительно. Благо, у одной из пассажирок была с собой колонка, которую она включала, чтобы спасатели могли ориентироваться и идти на звуки музыки.

Отец девушки гордо продемонстрировал "Звезде" тот самый гаджет, который облегчил поиски. При этом мужчина отметил, что экстренные службы руководили действиями пассажиров L-410 по телефону, говоря, например, когда именно следует включать колонку.

Напомним, что пассажирское судно совершило жесткую посадку вчера, 12 сентября. На борту находилось 16 человек: 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Четверо из них погибли, остальные получили повреждения разной степени, пишет РИА "Новости". При этом три пассажира находятся в тяжелом состоянии.

О падении стало известно благодаря звонку одной из пассажирок. Позже выяснилось, что ЧП произошло, когда самолет заходил на второй круг при посадке. Точные причины случившегося еще предстоит выяснить. По предварительным данным, судно рухнуло из-за плохой видимости или отказа двигателя.

Сегодня также появились кадры с места крушения. В результате аварии судно оказалось полностью разрушено.