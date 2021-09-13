Глава государства продегустировал лакомство военных

Российский лидер Владимир Путин славится своим положительным отношением к простым человеческим радостям. Главнокомандующий любит проводить время на рыбалке или дышать свежим воздухом в тайге. Когда главе государства предложили отведать армейский каравай, он, конечно же, не смог отказаться.



Военные решили угостить первое лицо российского государства после завершения учебных маневров. Главнокомандующий лично проконтролировал проведение основного этапа учений "Запад-2021". Сегодня, 13 сентября, Владимир Владимирович прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. В ходе этого этапа боевых маневров были отработаны действия по отражению атаки условного противника и нанесению сокрушительного ответного удара.

После завершения мероприятия военные перешли к приятной части – торжественной трапезе. Для Владимира Владимировича вынесли красиво украшенный каравай и предложили угоститься. Глава государства не стал отказываться и отщипнул кусочек от армейского угощения.

Большой интерес к караваю проявил и глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Также к приходу первого лица государства военные повара напекли белый хлеб.

"И булочку хлеба с собой", – предложили главе государства.

Президент отказываться не стал, и расторопный военный побежал искать пакет, чтобы завернуть ароматное лакомство для главнокомандующего.

К слову, недавно паралимпиец Андрей Николаев застал Владимира Путина врасплох необычной просьбой. Атлет предложил главе государства расписаться в его паспорте.