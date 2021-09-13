Родители пожаловались на качество питания детей

Самарскую школу №116 ждет глобальная проверка, потому что, как выяснилось, учащихся кормят супом с пауками.

Дети пожаловались, что им приходится вылавливать из своего школьного обеда насекомых. Неравнодушные родители забили тревогу. Так, мама одного из четвероклассников заявила, что подобные инциденты происходили не один раз.

"На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный",

– пожаловалась женщина.

В местном департаменте образования уже отреагировали на это сообщение, пообещав провести проверку. В ведомстве отметили, что ситуация с питанием школьников взята под контроль.

Также о супе с пауками был уведомлен и руководитель комбината питания, а у директора 116-й школы попросили объяснительную записку.

Ранее в Подмосковье дети отравились пороховыми газами во время отдыха. Десять школьников в возрасте от восьми до 16 лет надышались парами, выделяемыми при запуске фейерверков. В результате происшествия у некоторых из них было диагностировано удушье и панические атаки.