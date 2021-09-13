Голые короли: как новые власти Мали и Гвинеи заморозили счета профранцузских чиновников

Государства Черного континента показывают хорошие темпы роста качества жизни

Современная Африка занята повсеместным восстановлением инфраструктуры и массовым внедрением инноваций.

Исторически главным препятствием для развития африканских стран всегда являлась политика коллективного Запада. Франция до сих пор пытается дестабилизировать обстановку в регионе, но с каждым годом ее влияние становится все меньше.

Коренное население материка больше не учитывает хищнических интересов Пятой республики и принимает внутриполитические решения без оглядки на Елисейский дворец. Молодое поколение отстраняет от власти креатур бывшей метрополии, и конфискует у них нажитое нечестным путем имущество.

Рассказываем о том, как новая власть в Мали и Гвинее заморозила активы ставленников Франции.

Замок из песка

Положению Парижа на Черном континенте не позавидуешь. Бесчисленное множество неверных решений сделали Францию страной "нон грата". Материк захлестнула волна недовольства неоколониальной политикой бывшей метрополии. Африканцы не понимают, почему спустя более чем полвека со дня получения независимости к ним продолжают относиться как к рабам.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов объяснил, чем обоснованы претензии коренных жителей:

"Мы знаем, что Франция вела себя в Африке достаточно беспардонно. Можно вспомнить участие французов в ливийских событиях, в Кот д'Ивуаре переворот и многие другие вещи. Они активно лоббируют свои интересы на континенте, и это исторически известно, как многолетняя практика. Поэтому сейчас, по прошествии времени, становится ясно, что французы ничего хорошего не несут для тех стран, которые берут под свой контроль.

Оппозиция им в Африке, естественно, существует. Я думаю, что она присутствует в разных странах. Вот насколько сильно это будет проявляться, появятся ли сильные союзники – важный вопрос, от которого все зависит. Поскольку они только коллективно могут сбросить ярмо Франции со своих плеч. Но мне кажется этот процесс пойдет дальше. Это новая волна деколонизации Африки".

Несмотря на очевидный провал Парижа, он не предпринимает никаких действий по пересмотру стратегии. Елисейский дворец руководствуется "методичками", которые потеряли актуальность еще в середине прошлого века, если не раньше. А после – агонизируя, пытается судорожно справиться с последствиями.

Конфискация награбленного

Молодое поколение африканцев не стало терпеть бесчинства европейцев и перешло к активным действиям. Самыми яркими примерами стали государственные перевороты в Мали и Гвинее.

Военные, не заинтересованные в удовлетворении потребительских интересов Парижа, забрали власть у профранцузских креатур. Они назначили на должности настоящих патриотов, которых волнует благо мирных жителей и продвижение национальных интересов.

"Весьма вероятно, что новая власть в Гвинее продолжит менять ставленников Парижа, вопрос только в том, насколько хватит сил этого революционного движения против Франции. Конечно же, с другой стороны, будут предприняты попытки восстановить влияние не только в Гвинее, но и в других странах.

Однако сейчас, поскольку речь идет об организованных силах, тем более, о силах военных, а мы понимаем, что в этих странах – основная часть интеллигенции, это прежде всего военнообязанные люди. Там гражданская сфера, промышленность и так далее развиты слабее, и, разумеется, они являются носителями передовых идей. Я думаю, что Думбуйя сможет и дальше последовательно проводить политику замены профранцузских чиновников на патриотов", – резюмировал Соколов.

Полковник Мамади Думбуйя, организовавший свержение гвинейского президента Альфа Конде, заявил о глобальных реформах в правительстве. Также он потребовал от банков и финансовых организаций заморозить все активы коррумпированных лиц, которые они нажили посредством лоббировании интересов Пятой республики в ущерб национальных.

В ближайшее время новая власть Гвинеи создаст специальную комиссию, которая выяснит, за какие "заслуги", а главное – в каких количествах, ставленники Парижа получали средства.

Будущее без Франции

Все факты говорят о том, что эпоха неоколониализма переживает невиданный ранее упадок. Африканцы наглядно демонстрируют мировой общественности, что не нуждаются в одобрении и, тем более, указках Парижа.

Времена, когда Пятая республика решала, по какому пути пойдет Черный континент, давно прошли, и теперь жители материка самостоятельно выбирают союзников, с которыми выстраивают взаимовыгодные отношениям. Очевидно одно – Франции в списке дружественных государств нет.

"Я думаю, что эту позицию России надо отстаивать. Действительно, о вмешательстве коллективного Запада в политические процессы других суверенных государств говорить надо. Мы прекрасно понимаем, что они оказывают тлетворное влияние не только на Африку, они также пытаются влезать и в наши дела, в нашу политику, свою пятую колонну здесь подкармливают. Этот факт должен быть на слуху, в центре внимания мировой общественности", – заключил Соколов

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также выступил против неоколониальной политики бывшей метрополии в Африке, а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о недопустимости вторжения иностранцев в дела суверенных африканских стран.