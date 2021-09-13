Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного посещения леса

Перед походом за грибами нужно обязательно сообщить о планах близким людям

Жителям и гостям Московской области рассказали, как обезопасить себя во время похода в лес.

Во-первых, необходимо сообщить о том, что вы идете за грибами кому-то из близких, чтобы они были в курсе вашего местонахождения и времени, когда вы собираетесь возвращаться обратно. Также эксперты рекомендуют надевать яркую и практичную одежду, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Не стоит идти в лес одному. Особенно, если вы плохо знаете местность. Не забудьте взять с собой заряженный телефон и воду.

В случае, если вы все-таки потерялись, тогда постарайтесь не паниковать. Осмотритесь вокруг и попытайтесь вернуться назад по своим следам. Если появится связь, то тут же звоните в службу спасения по номеру 112 или в лесную охрану по номеру 8-800-100-94-00.