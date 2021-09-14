Американский лидер заявил, что появление "клонов" его предшественника на руководящих постах недопустимо

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оказал на митинге поддержку губернатору Калифорнии, демократу Гэвину Ньюсому. Последнему грозит досрочная отставка. В своей речи американский лидер затронул президентскую гонку 2020 года, вспомним о своем соперничестве с Дональдом Трампом.

По словам Байдена, Ньюсом является одним из лучших губернаторов в США, и решение, которое остается за жителями штата, отразится не только на всей стране, но и на мире в целом.

"Все вы знаете, что в прошлом году мне довелось выступать против настоящего Дональда Трампа", – заявил Байден и перекрестился по католическому образцу, вызвав овации у аудитории.

Байден выразил уверенность, что кандидат на пост губернатора от республиканцев, известный радиоведущий Ларри Элдер является "клоном" бывшего президента Соединенных Штатов.

"Ну что ж, сейчас ведущий республиканец, который баллотируется на пост губернатора Калифорнии – самый близкий клон Трампа из всех, когда-либо виденных мной у вас. Можете ли вы представить этого человека губернатором? Подобное недопустимо", – высказался президент.

Сам Ньюсом заявил, что демократам удалось победить Трампа, но не "трампизм", так как Элдер во многом поддерживает политический курс, выбранный бывшим американским лидером в период его президентства. Однако, отмечает источник, команда Ньюсома решила использовать в речи фигуру бывшего президента США для увеличения явки. Летом демократы заявили, что ее процент неуклонно снижается.

Ранее сообщалось о том, что пришедшие на фотографирование с президентом Америки дети решили подшутить над Байденом.