Президент высказался об отстранении главы спортивной федерации

Международная федерация хоккея приняла решение отстранить главу ФХБ Дмитрия Баскова на пятилетний срок из-за связи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Якобы тот угрожал спортсменам, если они не оказывали поддержку главе республики.

В организации подозревают, что Басков имел тесную связь и с двумя сыновьями Лукашенко. В Белоруссии же полагают, что главу хоккейной организации отстранили за гражданскую позицию.

Сам Александр Лукашенко крайне эмоционально отреагировал на решение IHF. Во время общения с журналистами он отметил, что Запад задействует множество рычагов, чтобы оказать на него давление.

Президент рассказал, что за этим лично Путину звонил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что на Западе пытаются зайти со всех сторон "как псы побитые", вмешиваясь в культурные и спортивные дела страны.

"Вышел Басков с флагом за Президента – а, ты враг. Мы тебя требуем исключить из Федерации и так далее. Мерзавцы. Мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение. Разве это мужики, с которыми нам воевать вот так вот? Мелкота", – приводит его слова телеканал СТВ.

Лукашенко отметил, что при этом представители Запада обращаются к его "давнему другу" Владимиру Путину с просьбой о давлении. Глава белоруссии похвалил российского коллегу за то, что он передал ему подробности разговора с Мишелем.