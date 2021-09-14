"Мерзавцы": Лукашенко возмутила новая пакость Запада

"Мерзавцы": Лукашенко возмутила новая пакость Запада
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент высказался об отстранении главы спортивной федерации

Международная федерация хоккея приняла решение отстранить главу ФХБ Дмитрия Баскова на пятилетний срок из-за связи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Якобы тот угрожал спортсменам, если они не оказывали поддержку главе республики. 

В организации подозревают, что Басков имел тесную связь и с двумя сыновьями Лукашенко. В Белоруссии же полагают, что главу хоккейной организации отстранили за гражданскую позицию.

Сам Александр Лукашенко крайне эмоционально отреагировал на решение IHF. Во время общения с журналистами он отметил, что Запад задействует множество рычагов, чтобы оказать на него давление.

Президент рассказал, что за этим лично Путину звонил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что на Западе пытаются зайти со всех сторон "как псы побитые", вмешиваясь в культурные и спортивные дела страны.

"Вышел Басков с флагом за Президента – а, ты враг. Мы тебя требуем исключить из Федерации и так далее. Мерзавцы. Мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение. Разве это мужики, с которыми нам воевать вот так вот? Мелкота", – приводит его слова телеканал СТВ.

Лукашенко отметил, что при этом представители Запада обращаются к его "давнему другу" Владимиру Путину с просьбой о давлении. Глава белоруссии похвалил российского коллегу за то, что он передал ему подробности разговора с Мишелем. 

Источник: СТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость310457
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Гость308247
Лука забей на все это сейчас запад будет кипятком <цензура> и пакости строить чтобы только Беларусь себе заполучить. Они никак не могут отказаться от мысли что не всем странам их дерьмократия и ценности нужны.
Это ваша Россия хочет Беларусь заполучить, и вы, поддерживающие Единую Россию, готовы любого садиста-террориста-талиба поддержать, лишь бы пророссийским был, причём в любой стране. И да, чтобы ты и другие понимали - вы со своими воровским мышлением, клановостью и принципами, основанными на кровной мести, отстали минимум на 50 лет. Для Запада такое чуждо. И вы это силой хотите навязать Беларуси
Гость311630
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Шаман
Мелочный контрабандист обиделся, что его пнули из спорта. Урод двустульный, пора падать на пол!
Шаманчик, ты же Гюнтер, прям по стилю узнаю. Тяфкнуть и под забор.
Тролик клоповидный, отряд вонючек. Большая способность к мимикрии
Гость308247
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Шаман
Мелочный контрабандист обиделся, что его пнули из спорта. Урод двустульный, пора падать на пол!
Лука забей на все это сейчас запад будет кипятком <цензура> и пакости строить чтобы только Беларусь себе заполучить. Они никак не могут отказаться от мысли что не всем странам их дерьмократия и ценности нужны.
Гость308247
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Шаман
Мелочный контрабандист обиделся, что его пнули из спорта. Урод двустульный, пора падать на пол!
Пора таких как ты <цензура> уложить на пол и раздавить. Сидит тут на сайтах <цензура> кидается, шваль купленная.
Гость310457
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С себя-любимого начинать надо. Назначил бы кого-нить из тех хоккеистов, которые в ОИ-2002 участвовали, и всё - никакого бана не было бы.
Шаман
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Мелочный контрабандист обиделся, что его пнули из спорта. Урод двустульный, пора падать на пол!
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