Собянин рассказал об открытии новой поликлиники для жителей Нагатинского Затона

Взрослое и детское отделения начнут прием пациентов уже в сентябре – октябре 2021 года

В районе Нагатинский Затон на юге Москвы скоро заработает новая поликлиника. В построенном по индивидуальному проекту шестиэтажном здании разместятся детское и взрослое отделения, а также женская консультация.

Входы во все поликлиники будут отдельными. Расположение кабинетов также предусмотрено таким образом, чтобы минимизировать скопление пациентов. К примеру, кабинеты для забора анализов и выписки направлений будут на первом этаже, наименее посещаемые специалисты и административные помещения – на последнем.

"Строительные работы все проведены. Современным оборудованием все укомплектовано. Так что осталось недолго до того времени, когда к нам придут жители, которые будут, я надеюсь, довольны организованным здесь сервисом",

– отметил Сергей Собянин во время осмотра нового медучреждения.

В поликлиниках будут работать все востребованные специалисты, чтобы пациентам не приходилось ездить по другим учреждениям. Так, в детском блоке прием будут вести педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург. Здесь же можно будет пройти курс массажа, ЛФК, сделать УЗИ, пройти другие обследования и процедуры.

Во взрослом блоке разместят отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, кабинеты врачей общей практики, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на восемь коек, хирургический блок.

Отделение лучевой диагностики, расположенное на третьем этаже, будет общим для взрослых и детей. Но принимать маленьких и взрослых пациентов там будут в разные дни, чтобы всем было удобно.

"Поликлиника оборудована максимально, можно сказать, для районного медучреждения. У нас здесь два рентген-аппарата. 10 аппаратов УЗИ на всю поликлинику, включая женскую, детскую, взрослую, шикарный зал ЛФК, отличное физиотерапевтическое отделение и достаточное количество кабинетов",

– поделился впечатлениями главный врач поликлиники № 67 Владимир Короткий – филиал этого заведения как раз и переедет в новое здание.

Комфорт для пациентов обеспечат просторные и светлые помещения поликлиники, удобные диваны, буфет. Для медперсонала будут отдельные зоны отдыха.

Территорию рядом с поликлиникой тоже благоустроили. Там высадили деревья и кустарники, установили скамейки, оборудовали детскую площадку, парковки для автомобилей и велосипедов.

В целом за последние годы система здравоохранения в Москве претерпела значительные изменения. С 2011 г. в городе построили 104 объекта здравоохранения, в том числе 50 поликлиник.

В амбулаторных центрах столицы внедрили московский стандарт поликлиник. Теперь вместо регистратуры со стеклом в зданиях появились удобные стойки информации с консультантами, справки и направления начали выдавать в специальном кабинете, а в холлах появились кулеры с водой и вендинговые автоматы.

Электронные рецепты, которые не потеряются и не порвутся, электронные медкарты, которые избавили пациентов от необходимости ездить за результатами обследований и возить с собой кучу бумажек от врача к врачу, – все эти нововведения облегчают жизнь пациентам и докторам и повышают качество оказания медпомощи в Москве.