Выходцы из Незалежной получили шанс жить и работать в РФ

За последние годы российское гражданство получили несколько выдающихся украинцев. Расскажем, кому не отказали в выдаче соответствующего документа.

Дмитрий Пашицкий

В прошлом году волейболист Дмитрий Пашицкий, выступающий за "Зенит", получил российское гражданство. Он родился в Киеве, однако свою карьеру строил с Латвии. Теперь спортсмен имеет паспорт гражданина РФ и может спокойно представлять нашу сборную.

Станислав Каштанов

Несколько лет назад боксер Станислав Каштанов получил право законно проживать на территории РФ. В 2015 году уроженец Донецка стал обладателем лицензии Российской федерации профессионального бокса. После этого Каштанов начал выступать под эгидой организации.

Анатолий Вассерман

В 2016 году Путин вручил публицисту Анатолию Вассерману российское гражданство. Журналист появился на свет в Одессе. Он много раз участвовал в различных интеллектуальных играх. Например, в популярном проекте "Своя игра" он 15 раз подряд становился победителем за период с 2001 по 2002 годы.

Татьяна Волосожар

Зимой 2010 года фигуристка Татьяна Волосожар стала гражданкой России. Будучи представительницей Украины, она выступала в паре со Станиславом Морозовым. После зимних Олимпийских Игр-2010 партнер спортсменки завершил свою карьеру. Тогда она начала выходить на лед вместе с россиянином Максимом Траньковым.

Виталий Захарченко

В 2015 году бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко получил российское гражданство. В комментарии журналистам он рассказывал, что попросту не стал отказываться от поступившего предложения. Примечательно, что Захарченко был соратником бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, который, по слухам, после побега тоже стал гражданином России.