Каким известным украинцам Путин вручил российское гражданство

Дмитрий Пашицкий. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com Анатолий Вассерман . Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Волосожар. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Виталий Захарченко. Кадр youtube.com Станислав Каштанов. Кадр youtube.com
Выходцы из Незалежной получили шанс жить и работать в РФ

За последние годы российское гражданство получили несколько выдающихся украинцев. Расскажем, кому не отказали в выдаче соответствующего документа.

Дмитрий Пашицкий

Дмитрий Пашицкий. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com

В прошлом году волейболист Дмитрий Пашицкий, выступающий за "Зенит", получил российское гражданство. Он родился в Киеве, однако свою карьеру строил с Латвии. Теперь спортсмен имеет паспорт гражданина РФ и может спокойно представлять нашу сборную.

Станислав Каштанов

Станислав Каштанов. Кадр youtube.com

Несколько лет назад боксер Станислав Каштанов получил право законно проживать на территории РФ. В 2015 году уроженец Донецка стал обладателем лицензии Российской федерации профессионального бокса. После этого Каштанов начал выступать под эгидой организации.

Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман . Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В 2016 году Путин вручил публицисту Анатолию Вассерману российское гражданство. Журналист появился на свет в Одессе. Он много раз участвовал в различных интеллектуальных играх. Например, в популярном проекте "Своя игра" он 15 раз подряд становился победителем за период с 2001 по 2002 годы.

Татьяна Волосожар

Татьяна Волосожар. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Зимой 2010 года фигуристка Татьяна Волосожар стала гражданкой России. Будучи представительницей Украины, она выступала в паре со Станиславом Морозовым. После зимних Олимпийских Игр-2010 партнер спортсменки завершил свою карьеру. Тогда она начала выходить на лед вместе с россиянином Максимом Траньковым.

Виталий Захарченко

Виталий Захарченко. Кадр youtube.com

В 2015 году бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко получил российское гражданство. В комментарии журналистам он рассказывал, что попросту не стал отказываться от поступившего предложения. Примечательно, что Захарченко был соратником бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, который, по слухам, после побега тоже стал гражданином России. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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