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Владимир Путин перешел на решим самоизоляции. Такая необходимость возникла из-за случаев заражения коронавирусом в его близком окружении.
О том, что такая вероятность существует он заявлял накануе, во время встречи с паралимпийцами в Кремле. Однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что президент выразился образно, речи об именениях в режиме его работы пока не идет.
Из-за перехода на самоизоляцию Путин в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе примет участие онлайн.
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