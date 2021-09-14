Путин вынужденно ушел на карантин

Путин вынужденно ушел на карантин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
О том, что такое может произойти он предупреждал на встрече с паралимпийцами

Владимир Путин перешел на решим самоизоляции. Такая необходимость возникла из-за случаев заражения коронавирусом в его близком окружении.

О том, что такая вероятность существует он заявлял накануе, во время встречи с паралимпийцами в Кремле. Однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что президент выразился образно, речи об именениях в режиме его работы пока не идет.

Из-за перехода на самоизоляцию Путин в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе примет участие онлайн.

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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