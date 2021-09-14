Президент вынужден соблюдать карантин

В окружении Владимира Путина коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. Из-за этого президент был вынужден уйти на режим самоизоляции, а также сдать тест на коронавирус. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Как рассказал пресс-секретарь журналистам, результаты теста президента на ковид дали отрицательный результат. Тем не менее, он будет вынужден изолироваться на несколько дней.

Решение о самоизоляции Владимир Путин принял, поскольку является контактным лицом и не хотел подвергать риску вероятного заражения других высокопоставленных лиц, с которыми у него намечена встреча в ближайшее время.

Что касается прошедшей в понедельник встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, Песков пояснил, что визит лидера состоялся до официального принятия Владимиром Путиным решения об уходе на карантин.

"По мере того как врачи завершили свои исследования, завершили необходимые процедуры, тогда, уже в соответствии с рекомендациями, было принято решение, ничего здесь нелогичного нет", – отметил Песков.

В Кремле пояснили, что пока очных мероприятий у президента не будет, но на интенсивность работы это не повлияет.