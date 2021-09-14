Стал известен результат теста Путина на ковид

Стал известен результат теста Путина на ковид
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент вынужден соблюдать карантин

В окружении Владимира Путина коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. Из-за этого президент был вынужден уйти на режим самоизоляции, а также сдать тест на коронавирус. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Как рассказал пресс-секретарь журналистам, результаты теста президента на ковид дали отрицательный результат. Тем не менее, он будет вынужден изолироваться на несколько дней. 

Решение о самоизоляции Владимир Путин принял, поскольку является контактным лицом и не хотел подвергать риску вероятного заражения других высокопоставленных лиц, с которыми у него намечена встреча в ближайшее время.

Что касается прошедшей в понедельник встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, Песков пояснил, что визит лидера состоялся до официального принятия Владимиром Путиным решения об уходе на карантин.

"По мере того как врачи завершили свои исследования, завершили необходимые процедуры, тогда, уже в соответствии с рекомендациями, было принято решение, ничего здесь нелогичного нет", – отметил Песков.

В Кремле пояснили, что пока очных мероприятий у президента не будет, но на интенсивность работы это не повлияет.

Источник: радио "Маяк" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость308122
Пожаловаться Ответить
А ещё вчера Песков заявлял, что Путин пошутил. Трепло, что тут говорить.
1
новости партнеров
По теме

"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел

Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей