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Александра Мавриди, сбежавшего из подмосковного СИЗО в августе 2021 г., задержали в Москве, когда он выходил из супермаркета "Ашан" на Дубравной улице.
Судя по видео с камер наблюдения, которое публикует телеграм-канал "112", Мавриди – в синей куртке, черных кроссовках, с черной маской на лице и кепке на голове – проходит мимо касс и выходит из магазина. Вокруг много посетителей. На выходе его окружают силовики. Он пытается вырваться, но сопротивление бесполезно – мужчину задерживают.
При задержании Мавриди хотел обмануть силовиков, назвавшись приезжим из Ростова Ивановым Владимиром Ивановичем, родившимся 8 марта 1976 года. Но уже в отделении рассказал правду о себе. Кадры допроса приводит МВД РФ.
В рюкзаке Мавриди при задержании была обнаружена крупная сумма наличными в разной валюте: 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. Их происхождение еще предстоит выяснить.
Задержание произошло 13 сентября. Вычислить беглеца помогла система распознавания лиц по записям камер видеонаблюдения. Как оказалось, в последнее время мужчина проживал тут же неподалеку – на съемной квартире на Дубравной улице в районе Митино. До этого, по его словам, ночевал в разных заброшенных домах столицы.
Мавриди – последний из пяти арестантов, бежавших из следственного изолятора в Истре 6 августа. За его поимку правоохранители обещали миллион рублей. Остальные беглецы были пойманы ранее или пришли с повинной сами.
Мавриди подозревается в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Теперь к этому обвинению добавится ст. 313 УК РФ ("Побег из-под стражи"). Сейчас он помещен в ИВС в подмосковной Лобне, сообщает РИА "Новости".
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