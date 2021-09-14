Сбежавшего из СИЗО Мавриди задержали в "Ашане" - видео

Сбежавшего из СИЗО Мавриди задержали в "Ашане" - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
С собой у подозреваемого в убийстве была крупная сумма денег в разной валюте

Александра Мавриди, сбежавшего из подмосковного СИЗО в августе 2021 г., задержали в Москве, когда он выходил из супермаркета "Ашан" на Дубравной улице.

Судя по видео с камер наблюдения, которое публикует телеграм-канал "112", Мавриди – в синей куртке, черных кроссовках, с черной маской на лице и кепке на голове – проходит мимо касс и выходит из магазина. Вокруг много посетителей. На выходе его окружают силовики. Он пытается вырваться, но сопротивление бесполезно – мужчину задерживают.

При задержании Мавриди хотел обмануть силовиков, назвавшись приезжим из Ростова Ивановым Владимиром Ивановичем, родившимся 8 марта 1976 года. Но уже в отделении рассказал правду о себе. Кадры допроса приводит МВД РФ.

В рюкзаке Мавриди при задержании была обнаружена крупная сумма наличными в разной валюте: 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. Их происхождение еще предстоит выяснить.

Задержание произошло 13 сентября. Вычислить беглеца помогла система распознавания лиц по записям камер видеонаблюдения. Как оказалось, в последнее время мужчина проживал тут же неподалеку – на съемной квартире на Дубравной улице в районе Митино. До этого, по его словам, ночевал в разных заброшенных домах столицы.

Мавриди – последний из пяти арестантов, бежавших из следственного изолятора в Истре 6 августа. За его поимку правоохранители обещали миллион рублей. Остальные беглецы были пойманы ранее или пришли с повинной сами.

Мавриди подозревается в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Теперь к этому обвинению добавится ст. 313 УК РФ ("Побег из-под стражи"). Сейчас он помещен в ИВС в подмосковной Лобне, сообщает РИА "Новости".

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел

Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей