У Жириновского слетели штаны во время выступления на федеральном ТВ - видео

У Жириновского слетели штаны во время выступления на федеральном ТВ - видео
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этот момент он критиковал Путина и Мишустина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился в эфире федерального телеканала ТВЦ. Политик так яро выступал на дебатах, что в какой-то момент потерял штаны. 

Тогда Жириновский как раз разразился критикой в адрес Владимира Путина и Михаила Мишустина, заявляя, что высокопоставленные лица имеют коммунистические взгляды – после эмоционального высказывания с размахиванием руки штаны политика плавно сползли вниз.

Режиссер передачи не растерялся и сменил план камеры на тот, который лучше всего продемонстрирует произошедшее. Инцидент с Жириновским опубликовали в телеграм-канале ТВЦ.

После конфуза пыл главы ЛДПР несколько поутих.

Ранее Владимир Жириновский рассказывал, что у него сложились плохие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Политик полагает, что причина кроется в одинаковом имени.

Источник: TVC ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость311651
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Это Жирик там подливы припустил, что аж штаны слетели? )))
Гость 203710
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А хаха , так будет со всеми кто <цензура> волну на президента , а если не так, то Петров и Сидоров хлорки , извините, боевых ядов в трусы насыпят. Будете 3 дня <цензура> стать , а на четвёртый уже румяные интервью опять давать. Они парни хоть и вездесущее но не злые , как в газетах пишут. Не такие как американцы, которые боевые яды над целой страной распыляли , до сир пор вьетнамцы с генными дефектами родятся
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