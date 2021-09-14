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Глава ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился в эфире федерального телеканала ТВЦ. Политик так яро выступал на дебатах, что в какой-то момент потерял штаны.
Тогда Жириновский как раз разразился критикой в адрес Владимира Путина и Михаила Мишустина, заявляя, что высокопоставленные лица имеют коммунистические взгляды – после эмоционального высказывания с размахиванием руки штаны политика плавно сползли вниз.
Режиссер передачи не растерялся и сменил план камеры на тот, который лучше всего продемонстрирует произошедшее. Инцидент с Жириновским опубликовали в телеграм-канале ТВЦ.
После конфуза пыл главы ЛДПР несколько поутих.
Ранее Владимир Жириновский рассказывал, что у него сложились плохие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Политик полагает, что причина кроется в одинаковом имени.
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