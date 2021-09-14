Дочь задержанного в Чехии Франчетти опровергла отправку отца на Украину

Дочь задержанного в Чехии Франчетти опровергла отправку отца на Украину
Фото: Josef Vostarek / CTK / www.globallookpress.com
Россиянина доставили в суд в темных очках

Об экстрадиции Александра Франчетти на Украину речи не идет. Об этом заявила дочь задержанного в Праге россиянина Диа Франчетти.

Во вторник, 14 сентября, суд должен принять решение по поводу Франчетти.

"На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет",

– заявила Диа в комментарии RT.

Между тем, на само заседание дочь россиянина не пустили, как и журналистов. Собравшиеся только видели, как полицейский конвой доставил Франчетти в зал суда. Ни лице у него были темные очки, передает РИА "Новости".

Российский активист, участник событий "крымской весны" Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги 12 сентября. В местной полиции пояснили, что действовали в соответствии с ордером, выданным по запросу Украины. В Москве заявили, что тем самым Чехия оправдывает свое включение в список недружественных России стран, и потребовали от официальных органов объяснений.

Источник: RT
Николай ВИКТОРОВ

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