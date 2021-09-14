"Это не артисты": Лукашенко одним словом описал отвернувшихся от него российских звезд

"Это не артисты": Лукашенко одним словом описал отвернувшихся от него российских звезд
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии высказал все, что он думает

Сегодня, 14 сентября, Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер. Диплома удостоился и Руслан Алехно, который теперь обладает статусом заслуженного артиста. Когда певец зачитал слова благодарности, слово взял белорусский президент, который в своей речи затронул российских артистов. 

Лукашенко заметил, что минувший год был для работников творческой сферы непростым, потому что они постоянно были на виду. А те, кто пытался скрыться, все равно подвергались жесткой критике. После Батька подчеркнул, что таких артистов как Алехно осталось совсем немного. 

По словам главы Белоруссии, были времена, когда в страну приезжали российские звезды, прося помочь с залами и концертами, кто-то даже получал государственные награды, но из-за политической обстановки некоторые артисты отвернулись от Лукашенко. Фамилии президент называть не стал, но весьма ясно дал понять, что он думает о таких людях. 

"Трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели", 

– заключил Лукашенко. 

Видео с его речью опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". 

В конце Александр Григорьевич поблагодарил Алехно за то, что он даже во время волнений и протестов остался патриотом. Президент также подчеркнул, что он очень ценит это, добавив, что со временем и народ к этому придет. 

Напомним, что ранее Лукашенко назначил своего тренера Дмитрия Баскова сенатором. Как и в случае с Алехно, президент оценил патриотизм экс-главы белорусской федерации хоккея. 

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость311624
Пожаловаться Ответить
Это не артисты, это просто патриоты, которые имеют совесть в отличии от артиста, который на сцене уже 27 лет и на концерты которого уже никто не ходит.
1
новости партнеров
По теме

У Жириновского слетели штаны во время выступления на федеральном ТВ - видео

В этот момент он критиковал Путина и Мишустина

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей