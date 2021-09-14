Президент Белоруссии высказал все, что он думает

Сегодня, 14 сентября, Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер. Диплома удостоился и Руслан Алехно, который теперь обладает статусом заслуженного артиста. Когда певец зачитал слова благодарности, слово взял белорусский президент, который в своей речи затронул российских артистов.

Лукашенко заметил, что минувший год был для работников творческой сферы непростым, потому что они постоянно были на виду. А те, кто пытался скрыться, все равно подвергались жесткой критике. После Батька подчеркнул, что таких артистов как Алехно осталось совсем немного.

По словам главы Белоруссии, были времена, когда в страну приезжали российские звезды, прося помочь с залами и концертами, кто-то даже получал государственные награды, но из-за политической обстановки некоторые артисты отвернулись от Лукашенко. Фамилии президент называть не стал, но весьма ясно дал понять, что он думает о таких людях.

"Трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели",

– заключил Лукашенко.

Видео с его речью опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

В конце Александр Григорьевич поблагодарил Алехно за то, что он даже во время волнений и протестов остался патриотом. Президент также подчеркнул, что он очень ценит это, добавив, что со временем и народ к этому придет.

Напомним, что ранее Лукашенко назначил своего тренера Дмитрия Баскова сенатором. Как и в случае с Алехно, президент оценил патриотизм экс-главы белорусской федерации хоккея.