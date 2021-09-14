Новые правила позволят сделать услугу более экологичной

Московская администрация занялась наведением порядка в сфере предоставления услуг каршеринга. Так, глава города Сергей Собянин заявил о необходимости включить данный ресурс в приложение "Московский транспорт".

Власти столицы намерены улучшить условия развития каршеринга, а также сделать его более экологичным и удобным для использования. Московский градоначальник уже поставил свою подпись под указом, который вносит ряд корректировок в регулирование данного типа услуг.

По подсчетам аналитиков, российская столица является мировым лидером по величине парка каршеринга. На сегодняшний день в данной сфере задействованы порядка 28 тысяч машин. Только за этот год жители Москвы 34,2 миллиона раз использовали данный сервис.

Отмечается, что 71% местных жителей, решивших не обзаводиться личным автомобилем, пришли к такому заключению на фоне развития каршеринга.

Московская администрация приняла решение увеличить максимальные габариты машин, задействованных в предоставлении данных услуг. Теперь длина может достигать 495 см, ширина 200 см. За счет этого будет существенно расширен модельный ряд автомобилей.

Также власти повысили экологический класс машин. Он должен быть не менее "Евро-5". За счет этого будет снижен объем вредных выбросов в окружающую среду. Помимо этого, теперь разрешено брать машину в аренду на целую неделю. Ранее соответствующий срок был ограничен 24 часами.

Также сообщается, что благонадежные каршеринговые компании получат право льготной стоянки на платных парковках.