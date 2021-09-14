Секрет долголетия и крепкого здоровья: что нужно сделать каждому до 60 лет

Секрет долголетия и крепкого здоровья: что нужно сделать каждому до 60 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Врач-эндокринолог прокомментировала результаты глобального исследования

Специалист клиники МГУ Зухра Павлова подробнее рассказала о исследовании обмена веществ, которое было опубликовано не так давно, но уже успело стать сенсационным. Как оказалось, с 20 до 60 метаболизм ни у женщин, ни у мужчин не меняется, поэтому стереотип о том, что после 40 лет вес обязательно начнет увеличиться – ложь. 

При этом врач-эндокринолог отметила, что метаболизм у представительниц прекрасного пола все-таки медленнее, чем у мужчин. И даже наступление менопаузы почти не сказывается на обмене веществ. 

В целом, винить возраст и замедление метаболизма в лишнем весе неправильно, поскольку до 60 лет он работает без изменений. Лишь после 61 года обмен веществ начинает постепенно замедляться. Лишь к 90 годам он становится на 26% ниже, нежели в среднем возрасте. 

"Так что если вы поправились до 60 лет – замедление метаболизма тут не причем. Его не было", 

– заключила Павлова, подчеркнув, что не стоит забывать об индивидуальных особенностях каждого организма. Но в этом случае это будет исключением, а не правилом. 

К 60 годам дают о себе знать различные болезни. Чтобы этого избежать, нужно начинать готовиться уже сейчас. Для того, чтобы здоровье не подвело, до своего 60-го дня рождения нужно накопить мышечную массу и постараться сохранить хорошую форму. В таком случае улучшится не только самочувствие, но и продолжительность жизни. 

Ранее были раскрыты четыре простых секрета долголетия японцев. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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