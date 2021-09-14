Основателя Microsoft возмутило отношение человечества к новым угрозам

Билл Гейтс уверен, что мир не готов к новым пандемиям. Давая интервью, мультимилллиардер заметил, что был очень удивлен тем, что мировое сообщество не уделяет должного внимания подготовке к новым угрозам, не учитывая опыт, "подаренный" коронавирусом.

"Внимание к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал",

– признался Гейтс.

Однако человечество может не допустить повторения сценария пандемии, которая и по сей день не дает спокойно жить миллионам людей по всему миру. Если появится возможность создавать вакцину, блокирующую распространение вируса, за 100 дней, а затем за такой же срок создать число доз, необходимое для прививки всего мирового населения, тогда печальных последствий можно будет избежать.

"Это выполнимо",

– уверен филантроп.

В ходе беседы с изданием Wall Street Journal, Гейтс также затронул проблему неравенства среди стран в доступе к вакцинам, подчеркнув, что до начала следующей пандемии этот вопрос необходимо решить.

При этом бизнесмен уверен, что текущую ситуацию удастся стабилизировать лишь к 2022 году, поскольку мир почти ничего не делает для того, чтобы остановить распространение злополучного вируса.

Напомним, что ранее Гейтс также предупредил мир о катастрофе, которая будет страшнее коронавируса. Основатель Microsoft считает, что в будущем человечество столкнется с экологическим кризисом, последствия которого в разы превзойдут вред от COVID-19.