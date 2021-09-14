Всероссийский Инвестсабантуй «Зауралье-2021»: итоги

Всего за один день форума были подписаны соглашения на сумму 98 млрд рублей

10 сентября в городе Сибае Республики Башкортостан прошёл III Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Его организаторами выступили правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив. Оператором форума выступила московская "Деловая Россия".



Более 900 участников, среди которых представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья, приехали поделиться своим опытом и подискутировать на такие темы, как развитие сельского хозяйства, промышленности, культуры и туризма и сохранение экологии.

Открывая главное мероприятие форума "Innoregion. Смелые решения для малых территорий", глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил всех присутствующих и отметил, что необходимо дать развитие территории Зауралья, и для этого есть все возможности. "Мы исходили из того, что этот форум будет способствовать развитию территорий Зауралья. С каждым годом Инвестсабантуй становится интереснее, богаче, развиваются новые проекты. Прежде всего, ключевое слово нашего форума – это инвестиции. Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Нашей команде удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли".

В рамках деловой программы форума прошло заседание инвестиционного комитета в формате "Инвестиционный час". Участники заседания сошлись во мнении, что Республика Башкортостан сочетает в себе значительный инвестиционный потенциал, высокий уровень экономической безопасности и финансовой открытости. Все это создает репутацию надежного делового партнера в инвестиционном и банковском сообществе. В регионе созданы благоприятные условия для инвесторов. Башкортостан входит в пятерку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив.

Далее в ходе инвестчаса обсудили пять инвестиционных проектов Зауралья. Суммарный объем инвестиций по всем проектам составляет более 2,5 млрд рублей.

Одной из приоритетных сессий смело можно назвать сессию "ГЧП как инструмент инфраструктурного развития территорий". Ее организатором выступило Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

Участники сессии сошлись во мнении, что важнейшим инструментом реализации инфраструктурных проектов в современных условиях является механизм государственно-частного партнерства. Привлечение инвестиций из частного сектора для реализации государственных стратегических задач позволит стимулировать процессы инновационного развития предприятий и территорий, обеспечивая поддержку научно-технической и инновационной деятельности, разработку и внедрение в производство современных подходов и технологий.

Также в рамках форума состоялись закладка плиты в честь III Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" и закладка капсулы в честь начала реконструкции "Бизнес-центра "Зауралье" и дома инновационного предпринимательства "Фабрика будущего".