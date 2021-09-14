Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильнейших ливнях на будущей неделе

Уже в ближайшую пятницу столбики термометров опустятся до нуля

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе на следующей неделе. 

Жители Москвы и Подмосковья уже ощутили, что за окном заметно похолодало. И если на выходных станет немного теплее, то уже на будущей неделе к непривычно рано наступившим холодам добавятся сильнейшие ливни, которые обещают затянуться. 

В некоторых районах всего за несколько дней с неба прольется месячная норма осадков. 

"В Московской области в осадкомеры за трое суток местами может попасть до трех четвертей от всего сентябрьского объема дождя", 

– цитирует синоптика интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Однако уже во второй половине недели погода вновь улучшится, а столбики термометров покажут до 18 градусов тепла. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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