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Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе на следующей неделе.
Жители Москвы и Подмосковья уже ощутили, что за окном заметно похолодало. И если на выходных станет немного теплее, то уже на будущей неделе к непривычно рано наступившим холодам добавятся сильнейшие ливни, которые обещают затянуться.
В некоторых районах всего за несколько дней с неба прольется месячная норма осадков.
"В Московской области в осадкомеры за трое суток местами может попасть до трех четвертей от всего сентябрьского объема дождя",
– цитирует синоптика интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Однако уже во второй половине недели погода вновь улучшится, а столбики термометров покажут до 18 градусов тепла.
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