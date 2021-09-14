В Домодедово продолжаются поиски сбежавшей из переноски собаки Евы

Пропавшего питомца будут искать кинологи

В Домодедово продолжаются поиски собаки Евы, которая пропала несколько дней назад. Пассажирка, летевшая в Симферополь, сдала животное в переноске, но когда девушка добралась до пункта назначения, питомца на борту не оказалось. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" с ссылкой на пресс-службу аэропорта,  зону поиска Евы сузили. Также в определенных точках Домодедово расставят любимые лакомства собаки, чтобы ее привлечь. 

Также к поискам присоединились кинологи и родственники хозяйки пропавшей собаки. По факту случившегося была инициирована проверка, пишет "Интерфакс". Поиски животного ведутся в круглосуточном режиме. 

Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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