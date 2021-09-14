Почти каждая девушка регулярно совершает эти ошибки

Порой бывает так, что тратишь на сушку волос и укладку уйму времени, а результата все равно нет: локоны опадают почти сразу, объема нет, секущиеся концы торчат в разные стороны. Это все происходит из-за неправильного использования фена.

Слишком мокрые волосы

Берите фен в руки только тогда, когда шевелюра уже немного подсохла. Не стоит сушить волосы сразу после выхода из душа. Аккуратно промокните локоны полотенцем, при этом запрещено из растирать. Так вы повредите структуру волоса. Если не следовать этому правилу, то об объеме и идеальной укладке можно забыть.

Эффект "прилизанных" волос

Не уделяете должного внимания корням? Очень зря! Ведь очень часто девушки сушат волосы по длине, забывая о корнях. Их нужно тщательно просушивать, чтобы избежать эффекта "прилизанных" или даже грязных волос. Также не игнорируйте использование специальных средств для прикорневого объема. При сушке феном немного взбивайте локоны пальцами, чтобы добиться лучшего результата.

Начинайте сушить с корней

Как показывает практика, сушить волосы многие начинают с кончиков. Это неправильно, потому что таким образом вы пересушиваете локоны, делая их сухими и ломкими. Лучше просушите корни, а потом уже приступайте к длине.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ

Даже если производитель пишет на этикетке "12 в 1", то это вовсе не значит, что одно средство способно решить сразу все проблемы. Не забывайте использовать термозащиту при сушке феном и отдельные средства для объема, блеска или мягкости шевелюры.

Подходите к выбору расчески с умом

Для ежедневной сушки феном стилисты советуют отдавать предпочтение пластиковым расческам. Так меньше шанс повредить волосы. Если хотите, чтобы волосы блестели и были идеально прямыми, тогда берите металлические щетки, но помните, что она больше вредит локонам.

Пренебрежение насадками

Не спешите избавляться от насадок, которые идут в комплекте с феном. Они помогают облегчить процесс сушки, делая его быстрее и эффективнее. Благодаря им горячий воздух направлен на конкретную прядь, а не на всю голову сразу. Также не стоит спешить ставить максимальную температуру. Для ежедневной сушки подойдет средней режим.

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