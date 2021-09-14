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Павел Кухаркин отправился в Крым, чтобы показать пользователям Сети, как обустроен быт местных жителей и показать, насколько изменился полуостров за последние семь лет.
Накануне на ютуб-канале журналиста вышел ролик, в котором он подвел итоги своего почти месячного путешествия. Украинец, который постоянно общался с крымчанами, признал, что местные очень довольны своей жизнью. Так, после воссоединения с Россией на полуострове отремонтировали дороги, отреставрировали здания и во многом улучшили инфраструктуру.
"Раньше такого не было",
– рассказывает жительница Севастополя, которая рада, что в развитие города наконец начали вкладывать средства.
Еще одно отличие – бережное отношение к памятникам культуры. Пока в Киеве радуются сносу монумента дружбы с Москвой, в Крыму следят за состоянием исторического наследия и берегут его. Например, Кухаркин побывал у мемориала воинам, которые освобождали полуостров от фашистских захватчиков.
"Такие места редко встретишь в идеальном состоянии в современной Украине",
– отметил журналист.
В комментариях пользователи тут же принялись обсуждать такую непопулярную среди украинских СМИ точку зрения.
"Зеленскому, Раде и украинцам остается только позавидовать крымчанам", "Паша! Огромное спасибо за очень доброжелательное освещение сегодняшнего, РОССИЙСКОГО КРЫМА", "Это счастливый народ, они просто попали в сказку! И если они не дураки, то никогда не вернутся на Украину",
– пишут под видео.
Ранее в Киеве раскрыли план по присоединению Украины к России.
В этот момент он критиковал Путина и Мишустина
Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений
"Крым территория Украины! Да, но тогда зачем вы принципиально перекрыли "Крымский водоканал" ? Даже вопреки предложений РФ в обмен на электричество, природный газ, другие альтернативы ? Да <цензура> они сдохнут ! Но по вашей логике территория Украины, люди Украинцы, а вы их эко геноцидом ? О <цензура>.... неувязочка, да пофиг, <цензура> дохнут, они не Украинцы, а военнопленные, предатели и окупанты. Занавес."