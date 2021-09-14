Жителям Незалежной пришлось признать, что вернувшийся в состав России полуостров расцвел

Павел Кухаркин отправился в Крым, чтобы показать пользователям Сети, как обустроен быт местных жителей и показать, насколько изменился полуостров за последние семь лет.

Накануне на ютуб-канале журналиста вышел ролик, в котором он подвел итоги своего почти месячного путешествия. Украинец, который постоянно общался с крымчанами, признал, что местные очень довольны своей жизнью. Так, после воссоединения с Россией на полуострове отремонтировали дороги, отреставрировали здания и во многом улучшили инфраструктуру.

"Раньше такого не было",

– рассказывает жительница Севастополя, которая рада, что в развитие города наконец начали вкладывать средства.

Еще одно отличие – бережное отношение к памятникам культуры. Пока в Киеве радуются сносу монумента дружбы с Москвой, в Крыму следят за состоянием исторического наследия и берегут его. Например, Кухаркин побывал у мемориала воинам, которые освобождали полуостров от фашистских захватчиков.

"Такие места редко встретишь в идеальном состоянии в современной Украине",

– отметил журналист.

В комментариях пользователи тут же принялись обсуждать такую непопулярную среди украинских СМИ точку зрения.

"Зеленскому, Раде и украинцам остается только позавидовать крымчанам", "Паша! Огромное спасибо за очень доброжелательное освещение сегодняшнего, РОССИЙСКОГО КРЫМА", "Это счастливый народ, они просто попали в сказку! И если они не дураки, то никогда не вернутся на Украину",

– пишут под видео.

Ранее в Киеве раскрыли план по присоединению Украины к России.