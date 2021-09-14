"Зеленскому остается только позавидовать": украинский журналист рассказал правду о жизни в Крыму

"Зеленскому остается только позавидовать": украинский журналист рассказал правду о жизни в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жителям Незалежной пришлось признать, что вернувшийся в состав России полуостров расцвел

Павел Кухаркин отправился в Крым, чтобы показать пользователям Сети, как обустроен быт местных жителей и показать, насколько изменился полуостров за последние семь лет. 

Накануне на ютуб-канале журналиста вышел ролик, в котором он подвел итоги своего почти месячного путешествия. Украинец, который постоянно общался с крымчанами, признал, что местные очень довольны своей жизнью. Так, после воссоединения с Россией на полуострове отремонтировали дороги, отреставрировали здания и во многом улучшили инфраструктуру. 

"Раньше такого не было", 

– рассказывает жительница Севастополя, которая рада, что в развитие города наконец начали вкладывать средства. 

Еще одно отличие – бережное отношение к памятникам культуры. Пока в Киеве радуются сносу монумента дружбы с Москвой, в Крыму следят за состоянием исторического наследия и берегут его. Например, Кухаркин побывал у мемориала воинам, которые освобождали полуостров от фашистских захватчиков. 

"Такие места редко встретишь в идеальном состоянии в современной Украине", 

– отметил журналист. 

В комментариях пользователи тут же принялись обсуждать такую непопулярную среди украинских СМИ точку зрения. 

"Зеленскому, Раде и украинцам остается только позавидовать крымчанам", "Паша! Огромное спасибо за очень доброжелательное освещение сегодняшнего, РОССИЙСКОГО КРЫМА", "Это счастливый народ, они просто попали в сказку! И если они не дураки, то никогда не вернутся на Украину", 

– пишут под видео. 

Ранее в Киеве раскрыли план по присоединению Украины к России. 

Источник: Klymenko Time ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость311815
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да все правда в меня там живут знакомые и одноклассница им жить стало лучше
Гость Правдолюб
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Браво крымчанам, а Украине - позор.
Гость311787
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Сарказм: Сон в жаркую ночь.
"Крым территория Украины! Да, но тогда зачем вы принципиально перекрыли "Крымский водоканал" ? Даже вопреки предложений РФ в обмен на электричество, природный газ, другие альтернативы ? Да <цензура> они сдохнут ! Но по вашей логике территория Украины, люди Украинцы, а вы их эко геноцидом ? О <цензура>.... неувязочка, да пофиг, <цензура> дохнут, они не Украинцы, а военнопленные, предатели и окупанты. Занавес."
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