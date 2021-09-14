"Страна проституции": экс-министр Ливана оскорбил русских женщин

"Страна проституции": экс-министр Ливана оскорбил русских женщин
Фото: sy5 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Политик намекнул на низкую социальную ответственность жительниц России

Грандиозный скандал разгорелся на фоне неосторожного высказывания бывшего главы Министерства экологии Ливана. Виам Ваххаб позволил себе сравнить россиянок с падшими женщинами.

Примечательно, что такое оскорбительное заявление высокопоставленный ливанец сделал прямо во время эфира одного из местных телеканалов. Бывший министр нелицеприятно высказался не только о наших гражданках, но и о жительницах Украины.

Странное заявление прозвучало во время обсуждения ситуации в ливанском государстве. Местный политик сообщил, что общался с президентом Ливана на тему продажной любви на территории этой восточной страны.

"Если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввезти 10 тысяч российских или украинских женщин", – с такими словами ливанец обратился к своему главнокомандующему.

По словам Ваххаба, такое его высказывание вызвало улыбку у ливанского президента.

Как отмечает издание "Страна.ua" на Украине тут же возмутились из-за оскорбительных заявлений. Посольство незалежных потребовало извинений. Как отреагировала российская сторона, пока не сообщается.

Представители партии "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет скандальный политик, написали украинцам извинительное послание, в котором указали, что высокопоставленный госслужащий вовсе не хотел обидеть украинок. По их словам, его странное заявление нужно трактовать как комплимент красоте жительниц Незалежной.

Тем временем, самим украинцам не до смеха. Страна находится в весьма плачевном состоянии. Недавно в Киеве заявили, что "конфликт" с Россией может оставить Украину без морей.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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