Новинку будут продавать в пяти цветах

Сегодня, 14 сентября, для многих фанатов продукции американской корпорации Apple, наступил счастливый день. Самый известный производитель всевозможных гаджетов выпустил новый iPhone 13. Торжественное мероприятие проводится в Калифорнии.



Так, вожделенная для многих новинка от Apple будет выпускаться в пяти цветах: лиловом, синем, черном, белом и красном.

Разработчики уверяют, что камера нового телефона способна захватывать намного больше света, чем другие модели. Также серьезно усовершенствованы возможности съемок в темноте, плюс появилась макросъемка.



Еще одна фишка новейшего смартфона – смена фокуса. Специальный режим позволит перемещать фокус с одного персонажа на другой. Таким образом у владельцев iPhone появится возможность снимать необычные видеоролики.

Создатели чудо-техники также поработали над аккумулятором. Он будет держать заряд на полтора часа дольше, чем его предшественник iPhone 12 mini.

Покупатели могут выбрать модель с памятью 128, 256 или 512 Гб. За iPhone 13 mini с 128 Гб памяти придется выложить 699 долларов. За iPhone 13 попросят 799 долларов.

Также компания презентовала iPhone 13 Pro. У гаджета три основных камеры – базовая, ультраширокоугольная и 3x зум. Все камеры были обновлены. Аккумулятор Pro держит заряд на 1,5 часа дольше, Pro Max – на 2,5 часа. Эту модель можно приобрести с хранилищем в 1 Тб. Цена Pro – 999 долларов, Pro Max – 1099.

Модель Pro представлена в четырех цветах: стальной черный, серебристый, золотой и синий металлик. Разработчики сделали акцент на качестве видеосъемки. Представители Apple заявили, что на iPhone 13 Pro фактически можно снять целый кинофильм. А аккумулятор у этой модели самый мощный за всю историю iPhone.

Сообщается, что россияне смогут оформить предзаказ на вожделенную новинку с 22 сентября. iPhone 13 mini будет стоить 69 990 рублей, iPhone 13 – 79 990 рублей, а iPhone 13 Pro – от 99 990 рублей.



Кстати, этим летом в московском Домодедово у преступников изъяли контрабандные iPhone на 43 миллиона рублей.