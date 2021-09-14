Стоимость товара из "борщевого набора" увеличилась на 4%

И хотя цены на овощи продолжают снижаться, такая тенденция не затронула чеснок.

Так, за август цена на растение увеличилась почти на четыре процента. Средсняя стомость за килограмм сооставила 283,2 рубля. К слову, если сравнивать стоимость с прошлым годом, то в этом случае разница более ощутима. За 12 месяцев цена стала больше на 11%.

При этом спрос, как это обычно и бывает с началом осени, увеличился в пределах 20%.

Как стало известно РБК, цена на чеснок может расти из-за неблагоприятных погодных условий, сбора урожая на локальном рынке или трудности с поставками из Китая. Сейчас Россия не может полностью покрыть потребности в растении самостоятельно. Как оказалось, около 90% чеснока приходится экспортировать. Как правило, поставки идут из Поднебесной.

Но при этом цены на другие овощи из "борщевого набора" удалось стабилизировать. Картофель, например, подешевел на 18% по сравнению с июлем, морковь – на 35%, лук – на два процента.

Ранее эксперты назвали причиной, почему в России продолжают дорожать молочные продукты. С начала года стоимость "молочки" увеличилась на 10-15%. Однако уже осенью за продукты из молока придется платить еще больше. Цены возрастут на 5-7%.