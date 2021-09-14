В России резко подорожал чеснок

В России резко подорожал чеснок
Фото: pixabay.com
Стоимость товара из "борщевого набора" увеличилась на 4%

И хотя цены на овощи продолжают снижаться, такая тенденция не затронула чеснок. 

Так, за август цена на растение увеличилась почти на четыре процента. Средсняя стомость за килограмм сооставила 283,2 рубля. К слову, если сравнивать стоимость с прошлым годом, то в этом случае разница более ощутима. За 12 месяцев цена стала больше на 11%. 

При этом спрос, как это обычно и бывает с началом осени, увеличился в пределах 20%. 

Как стало известно РБК, цена на чеснок может расти из-за неблагоприятных погодных условий, сбора урожая на локальном рынке или трудности с поставками из Китая. Сейчас Россия не может полностью покрыть потребности в растении самостоятельно. Как оказалось, около 90% чеснока приходится экспортировать. Как правило, поставки идут из Поднебесной. 

Но при этом цены на другие овощи из "борщевого набора" удалось стабилизировать. Картофель, например, подешевел на 18% по сравнению с июлем, морковь – на 35%, лук – на два процента. 

Ранее эксперты назвали причиной, почему в России продолжают дорожать молочные продукты. С начала года стоимость "молочки" увеличилась на 10-15%. Однако уже осенью за продукты из молока придется платить еще больше. Цены возрастут на 5-7%.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость308247
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Гость311476
Пока не плохо «деградирую», работая на американскую оборонку и главное против вас
Тебе это не поможет как и твоей пиндосии. А ненавистью своей можешь захлебнуться , нам на нее начхать а уж на таких как ты еще и насрать с большой колокольни. Можешь и дальше на <цензура> исходить тебе не привыкать поскольку сам <цензура>.
крым наш
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Гость311476
Что скажут ватные быдлы? В Украине ещё хуже а Америка вот вот загнётся ?
Не-не!В/на украине лучше!БУ-ГА-ГА!!!
Гость311476
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Гость308247
Это все что смогло выдавить из себя пиндосское чмо? Не удивительно, мозги давно уже деградировали до уровня примата с банановой пальмы.
Пока не плохо «деградирую», работая на американскую оборонку и главное против вас
Гость308247
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Гость311476
Что скажут ватные быдлы? В Украине ещё хуже а Америка вот вот загнётся ?
Это все что смогло выдавить из себя пиндосское чмо? Не удивительно, мозги давно уже деградировали до уровня примата с банановой пальмы.
Гость311476
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Что скажут ватные быдлы? В Украине ещё хуже а Америка вот вот загнётся ?
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