Двух вербовщиков террористов задержали в Красноярске

Мужчины находятся под стражей

В городе Красноярск были задержаны вербовщики в ряды террористов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Двое задержанных оказались выходцами из Центральной Азии. Их целью было распространение идеологии, связанной с террористической организацией "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

Против мужчин завели уголовное дело. На данный момент они находятся под стражей, отмечает "Свободная Пресса".

*запрещенная в РФ террористическая организация
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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