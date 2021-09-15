Мужчины находятся под стражей

В городе Красноярск были задержаны вербовщики в ряды террористов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Двое задержанных оказались выходцами из Центральной Азии. Их целью было распространение идеологии, связанной с террористической организацией "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

Против мужчин завели уголовное дело. На данный момент они находятся под стражей, отмечает "Свободная Пресса".

*запрещенная в РФ террористическая организация