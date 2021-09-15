Каждый из кандидатов пользуется популярностью у россиян

Западные эксперты продолжают гадать, кто же может стать преемником Владимира Путина, когда его президентский срок подойдет к концу. Кандидатур множество и каждый из них хорошо известен россиянам. При этом действующий глава России наверняка постарается выбрать преемника, который будет лоялен и продолжит курс нынешней власти.

Аналитики зарубежных СМИ предполагают, что, хотя Путин порой принимает решения в последний момент, приблизительный выбор уже давно сделан. Не исключено, что кто-то из министров или иных чиновников, занимающих ключевые посты, со временем возглавит страну.

Михаил Мишустин

И если пару лет назад о Михаиле Мишустине почти никто и ничего не знал, то теперь премьер-министр является ли одним из самых узнаваемых политиков в стране. Его назначение на должность в январе 2020 года стало настоящим шоком для всех. И вполне вероятно, считают западные эксперты, что Мишустин метит на пост президента РФ, хотя пока об этом никто напрямую и не говорит.

Сергей Собянин

Мэра столицы на Западе считают едва ли не политиком национального масштаба. Об этом издание Politico писало еще в прошлом году. Не стоит также забывать о том, что перед тем, как возглавить правительство Москвы, Собянин четыре года стоял во главе путинской администрации, а позже стал замом премьер-министра.

При этом технократа любят и в регионах страны, поэтому при правильной подаче он с легкостью сможет получить необходимые для победы голоса избирателей.

Сергей Шойгу

Министр обороны также может считаться одним из тех, кто в будущем будет возглавит страну. Еще во времена, когда Шойгу был на посту министра по чрезвычайным ситуациям, он смог завоевать доверие российских граждан, а с 2012 года сумел заметно улучшить отечественную армию.

Не стоит также забывать о том, что глава оборонного ведомства регулярно выезжает с президентом в небольшие путешествия по стране. Не так давно, например, Путин и Шойгу вместе отправились в тайгу. Также президент и его потенциальный преемник регулярно выбираются на рыбалку или в лес.

Но при этом не стоит забывать о том, что своей карьерой Сергей Кужугетович не слишком-то обязан Путину, поэтому в случае, если он все-таки придет к власти, то будет проводить более независимую от взглядов экс-президента политику.

Дмитрий Козак

С 2020 года Дмитрий Козак занял пост заместителя руководителя Администрации президента. Государственный деятель хорошо проявил себя в ходе подготовки к Олимпийским играм в Сочи, а также занимается вопросами Украины и интеграции на постсоветском пространстве, поэтому не исключено, что осведомленный политик в будущем станет президентом.

Владимир Мединский

Экс-министра культуры считают темной лошадкой. Уйдя со своего прошлого поста, Мединский стал ближе к президенту и сейчас является одним из его официальных помощников. На западе не исключают, что политик в будущем может неожиданно "выстрелить" и занять президентское кресло.

Так или иначе, российские аналитики с точкой зрения западных коллег не совсем согласны. Многие сходятся во мнении, что преемником Владимира Путина станет некто, о ком сейчас ничего не известно, а предположения о том, что, к примеру, Собянин или Шойгу могут возглавить Россию, делаются лишь с целью отвлечь внимание от настоящего кандидата. Ранее, например, политтехнолог предположил, что преемником Путина может стать глава Эрмитажа.