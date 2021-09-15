По словам провидца, улицы заполнят военные

Самый известный ясновидящий в Польше Кшиштоф Яцковский поделился очередным прогнозом о судьбе своей страны. Видео появилось на его официальном Ютуб-канале.

Кшиштофу привиделось, будто жители Республики бегут оттуда, вокруг царят хаос и паника. Люди в спешке начали покидать свои дома после военного вмешательства со стороны. По словам Яцковского, на Польшу напали с трех сторон.

Провидец отметил, что сейчас все внимание поляков приковано к границе с Белоруссией. Однако все действия развернутся в самом центре государства.

"Все начнется с обвинения в провокации через восточную границу", – заявил ясновидящий.

Кшиштоф предположил, что на Польшу может напасть либо Россия, либо Белоруссия, либо другая страна, граничащая с Республикой на Востоке.

К нему пришло видение, будто улицы заполняют польские военные, готовые отразить удар противника. Задержанные в ходе боевых действий окажутся выходцами из других стран.

Популярность к Яцковскому пришла в 2010 году – после смерти польского президента Леха Качиньского. Дело в том, что провидец предсказал эту трагедию. Незадолго до гибели главы государства Кшиштов заявил, что в будущем не видит его на посту президента. Кроме того, парапсихолог в своих видениях обнаружил его лежащим с закрытыми глазами.

Еще один прогноз Яцковского был связан с Евро-2020.