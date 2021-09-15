В США прокомментировали самоизоляцию Путина

В США прокомментировали самоизоляцию Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы шутят, что вирус не сможет даже выжить в "ледяных венах" российского президента

Накануне стало известно, что Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию. Всему виной злополучный коронавирус. Кто-то из окружения российского президента сдал положительный тест, поэтому контакты лидера РФ с внешним миром пришлось временно ограничить. Американцы не смогли пройти мимо этой новости, а заодно и вспомнили, как проходил карантин у Джо Байдена. 

Некоторые, например, похвалили Путина, отметив, что в его уходе на самоизоляцию нет ничего критического. Напротив, подхватил другой комментатор, это даже хорошо, поскольку показывает, что российский президент – человек ответственный. 

"Полная противоположность американскому меньшинству антипрививочников", 

– добавил пользователи Сети. 

Третьи же и вовсе в очередной раз прошлись по Байдену, иронично указав на то, что весь прошлый год глава Белого дома "сидел у себя в подвале". После этого другой автор комментария пошутил, что американский президент находится на карантине с того момента, как в его администрации поняли, что он слишком невменяем для окружающего мира. 

Напомним, что из-за вынужденной самоизоляции Владимир Путин пропустит несколько очных встреч и саммитов. Однако в Кремле поспешили уточнить, что это никак не скажется на интенсивности работы. 

Ранее стал известен результат теста российского президента на COVID-19. 

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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