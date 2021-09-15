Пресс-секретарь оценил эффективность вакцины и главы государства

Владимир Путин после ухода на карантин чувствует себя отлично – президент абсолютно здоров. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

Тем не менее, сколько именно глава государства пробудет в режиме самоизоляции пока сказать нельзя, это решение будут принимать врачи, пояснил он. Всю работу Путин будет выполнять в удаленном режиме, а встречи при необходимости проводить в онлайн-формате.

Песков, комментируя работу президента, пошутил об эффективности не только Владимира Владимировича, но и российской вакцины "Спутник V", которой тот привился.

"Скажу так: и Путин, и "Спутник-V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника-V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше", – заявил он.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения в его близком окружении. На такой шаг он пошел, чтобы не подвергать вероятной опасности окружающих. При этом тест на ковид российского лидера дал отрицательный результат.