20 идей Дмитрия Давыдова: как сделать здравоохранение России лучшим в мире

20 идей Дмитрия Давыдова: как сделать здравоохранение России лучшим в мире
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Ресурсный и интеллектуальный потенциал нашей страны выше многих, пора им воспользоваться

Россияне достойны того, чтобы пользоваться услугами лучшей в мире системы здравоохранения, лечиться у лучших врачей, используя передовые эффективные методики. Но для этого на отечественном рынке медицинских услуг нужно провести ряд реформ. Предприниматель Дмитрий Давыдов изучил зарубежный опыт и составил перечень шагов, которые помогут вывести российскую медицину на лидерские позиции в кратчайшие сроки.

Для примера предлагается взять Сингапур. В 2015 году эта страна заняла второе место в мировом рейтинге эффективности систем здравоохранения, а по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – первое место среди стран Азии. Благодаря введенным там льготам и поощрениям, именно о работе в Сингапуре сегодня мечтают ведущие ученые из Европы, Японии, США и России, а многие гиганты фармацевтики и биотехнологий уже открыли там свои производства.


Аналогичный путь предлагает Дмитрий Давыдов и для России. По его мнению, привлечь в страну лучших специалистов в области медицины и фармакологии можно с помощью налоговых льгот.

В частности, в течение 20 лет не должны облагаться налогами доходы врачей, в том числе ставки на зарплату медиков нужно сделать нулевыми. К нулю следует также свести все виды налогов, взимаемых с медицинских учреждений. Но не со всех, а, например, с тех, кто будет в течение года обслуживать иностранных пациентов на 2 млн долл. (для врачей, работающих индивидуально, автор предлагает установить планку в 250 тыс. долл.).

Это, с одной стороны, позволит сохранить существующий рынок медицинских услуг, с другой – стимулировать наши медучреждения расти, развиваться и составлять конкуренцию зарубежным клиникам.

В результате Россия получит обновленные медицинские заведения, высококвалифицированный персонал, передовые клиники и филиалы лучших зарубежных медучреждений на своей территории.

Когда в Россию потянутся на лечение иностранцы, это стимулирует развитие такой перспективной отрасли как медицинский туризм. Следовательно, в РФ начнут строить новые гостиницы, вокзалы, аэропорты, рестораны, откроется масса возможностей для малого бизнеса на рынке услуг.

Одновременно у россиян отпадет необходимость ехать на лечение за рубеж – ведь все необходимые процедуры они смогут получить дома.

А для повышения качества медицинских услуг можно, как в том же Сингапуре, обязать врачей фиксировать каждое действие на камеру: стоматолог может крепить ее к защитным очкам, хирург – надевать на голову. Это, во-первых, позволит решать все спорные ситуации и защитит медиков от необоснованных претензий, во-вторых, поможет при смене врача – он будет знать обо всех предыдущих манипуляциях, так сказать, из первых рук, в-третьих, стимулирует медиков ответственнее подходить к своим обязанностям.

В целом же, это повысит качество медицинского обслуживания в России и даст возможность государству добиться им же поставленных целей по увеличению продолжительности и улучшению качества жизни своих граждан.

При этом от самого государства не потребуется значительных финансовых вливаний, подчеркивает Давыдов. Все реально осуществить за счет привлечения инвесторов и вовлечения в процесс частного бизнеса. Но, конечно, сначала соответствующую политическую волю должны проявить власти, ведь без обновления законодательной базы ничего не получится.

Это же относится к сфере госслужбы, реорганизации дорожного движения, реформирования сельскохозяйственной отрасли. Свои идеи по этим и другим направлениям Дмитрий Давыдов структурировал и безвозмездно передал российским профильным ведомствам еще в 2016 году. Однако добиться внимания властей к инициативам не сумел – предпринимателя лишь благодарили и отправляли его наработки пылиться в дальний ящик.


Между тем, каждый год промедления откладывает процветание России и благополучие ее граждан. Это особенно печально сознавать, понимая, что потенциал нашей страны с ее территориями, природными и интеллектуальными ресурсами зачастую выше, чем у нынешних стран – мировых лидеров по разным направлениям, убежден Дмитрий Давыдов.

Свои "20 идей для развития России" он представил на сайте, где их могут изучить все желающие. Учитывая возросшую актуальность данных инициатив в настоящее время, автор-активист рассчитывает, что предложенные им нововведения все-таки будут приняты во внимание госорганами, воплощены и смогут принести ощутимую пользу стране уже в ближайшее время.

Источник: "20 идей по развитию России" ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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