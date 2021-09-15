Собянин увеличил в два раза размер материальной помощи ветеранам

Собянин увеличил в два раза размер материальной помощи ветеранам
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
4 тысячи защитников Москвы получат по 40 тысяч рублей

В честь 80-й годовщины Битвы под Москвой столичные ветераны получат денежное пособие в размере 40 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Москвичи чтут историю и с особым уважением относятся к ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны защищали столицу от нашествия фашистов. По традиции в честь Битвы за Москву все участники и инвалиды ВОВ, участники обороны Москвы, строители оборонительных рубежей под Москвой, военнослужащие, работники предприятий и учреждений, а также учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, получают денежные выплаты. В этом году в честь юбилейной даты – 80-летия Битвы за Москву – сумма будет увеличена вдвое. Все получат по 40 тысяч рублей.

Ранее в Москве было принято решение об учреждении нагрудного знака "80 лет битвы за Москву". Он будет вручен более 1100 ветеранам, принимавшим непосредственное участие в обороне столицы. Некоторые из них живут сейчас за пределами Москвы – в других регионах РФ и даже других странах.

Кроме того, в Москве разработана обширная программа соцподдержки ветеранов. В частности, создана служба сиделок, которая заботится об одиноких участниках Великой Отечественной войны. Также ветераны могут рассчитывать на бесплатный ремонт жилья. Так, в прошлом за городской счет было отремонтировано 1,8 тыс. квартир, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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